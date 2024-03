Fußball

vor 20 Min.

TSV Landsberg erwartet zum Bayernliga-Spitzenspiel den SV Erlbach

Rund 1000 Zuschauer sahen das Spitzenspiel zwischen dem TSV Landsberg (schwarze Trikots) und Schwaben Augsburg. Am Samstag steht das nächste Topspiel in Landsberg an.

Plus In der Fußball-Bayernliga steigt in Landsberg das nächste Topspiel. Erlbach liegt nur einen Punkt hinter dem TSV Landsberg. Wie steht es bei der Trainersuche?

Von Margit Messelhäuser

Spannender könnte das Titelrennen in der Fußball-Bayernliga kaum sein: Nur der direkte Vergleich bringt Schwaben Augsburg Platz eins vor dem punktgleichen TSV Landsberg ein. Aber nur einen Zähler hinter dem Führungsduo liegt der SV Erlbach, und der gastiert am Samstag ab 14 Uhr im Landsberger 3C-Sportpark. Für die Gastgeber kann nur ein Sieg zählen, der vielleicht die Chance gibt, wieder Platz eins zu übernehmen, denn die Aufgabe für Schwaben Augsburg hat es auch in sich: Die Violetten müssen in Nördlingen antreten.

"Dafür spielen wir Fußball", freut sich Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer auf die Partie. Und rechtzeitig "in Schuss" scheint auch wieder der Landsberger Angriff gekommen zu sein, das Prunkstück der Mannschaft. Nach dem schwachen Auftakt nach der Winterpause erzielten die Landsberger in den vergangenen drei Spielen insgesamt neuen Treffer. "Das Tor ist wieder geöffnet", freut sich auch Hutterer. Dennoch erwartet er gegen Erlbach kein Torfestival. "Es ist die Mannschaft mit der besten Defensive", so der Landsberger Spielertrainer. Nur 21 Gegentreffer hat der Gast bislang hinnehmen müssen - auch das Hinspiel endete mit einem knappen 1:0 für Landsberg.

