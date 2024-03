Fußball

06:32 Uhr

TSV Landsberg ist im Topspiel der Bayernliga unter Zugzwang

Plus Landsberg empfängt am Samstag Spitzenreiter Schwaben Augsburg. Ein Sieg ist im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga wichtig. Personelle Fragezeichen beim Gegner.

Von Christian Mühlhause und Herbert Schmoll

Das Spitzenspiel der Fußball-Bayernliga steigt am Samstag ab 14 Uhr in Landsberg. Dann empfängt der TSV – derzeit Tabellenzweiter – den Spitzenreiter Schwaben Augsburg. Das Team der Spielertrainer Sascha Mölders und Mike Hutterer steht dabei schon unter Zugzwang. „Für solche Duelle spielt man Fußball“, sagt Hutterer und erklärt gegenüber unserer Redaktion, was am Ende den Ausschlag geben könnte.

„Sie werden uns sicher alles abverlangen. Am Ende dürften die Laufbereitschaft und die Bereitschaft, in Zweikämpfe zu gehen, den Ausschlag geben. Bei so einem Spiel muss man aber niemanden extra motivieren.“ Personell könne der TSV Landsberg im Spitzenspiel aus dem Vollen schöpfen, betont Mike Hutterer. Schwaben Augsburg hat in der Tabelle aktuell drei Punkte Vorsprung. Beide Mannschaften haben 16 ihrer 24 Partien gewonnen, Landsberg aber drei Niederlagen – insgesamt sind es sieben – mehr auf dem Konto. Nicht nur in der Tabelle sind beide Teams vorn, sondern auch in der Torschützenliste. Hier hat Nico Karger mit 19 Treffern für Landsberg gegenüber Jonas Greppmeir (17 Tore) die Nase vorn.

