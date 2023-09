Fußball

25.09.2023

TSV Landsberg siegt mit Geduld und Traumtor gegen Sonthofen

Grund zur Freude hatten die Spieler des TSV Landsberg beim Auswärtssieg in Sonthofen.

Plus Gastgeber Sonthofen überrascht die Fußballer des TSV Landsberg mit seiner Taktik. Die Lechstädter verteidigen mit ihrem Erfolg die Tabellenspitze in der Bayernliga.

Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer hatte vor dem Auswärtsspiel in Sonthofen das Ziel klar benannt: Platz eins in der Tabelle der Bayernliga verteidigen. Unter der Woche hatte Verfolger Schwaben Augsburg im Wiederholungsspiel gegen Landsberg mit 3:2 gewonnen und war bis auf einen Punkt herangerückt. Sonthofen wiederum überraschte die Fußballer vom Lech, weswegen der TSV sich lange mühte.

„Dass sie so tief stehen und hinten mit einer Fünferkette spielen, hatten wir nicht erwartet“, sagte Mike Hutterer. Hinzu kam, dass die Allgäuer aus der Defensive heraus konterten und dabei durchaus gefährlich waren. Die Landsberger ihrerseits hatten viel Ballbesitz und mühten sich lange, eine Lücke in dem Bollwerk des Gastgebers zu finden. Der TSV schoss häufig aus der Distanz. Doch es dauerte bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte, bis der Favorit beim Aufsteiger jubeln konnte. Daniel Leugner schoss den Ball vom Eck des Strafraums ins lange Eck des Tores. „Das war natürlich für uns ein sehr günstiger Zeitpunkt und hat danach alles einfacher gemacht“, so Mike Hutterer.

