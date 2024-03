Fußball

17:43 Uhr

TSV Landsberg verspielt gegen Erlbach die Führung

Plus In der Fußball-Bayernliga kann der TSV Landsberg Verfolger Erlbach nicht auf Distanz bringen. An der Tabellenspitze bleibt es spannend.

Von Margit Messelhäuser

Der TSV Landsberg hat die Chance verpasst, Verfolger Erlbach auf Distanz zu bringen. Das Topspiel der Fußball-Bayernliga zwischen dem Tabellenzweiten und -dritten endete mit einem 1:1-Unentschieden. Immerhin: Im direkten Vergleich liegen die Landsberger aufgrund des 1:0-Hinspielerfolgs vorne. Insgesamt hat sich an der Tabellenspitze nichts getan, denn Schwaben Augsburg kam in Nördlingen auch nicht über ein Remis hinaus.

Die erste Halbzeit ging klar an den TSV Landsberg, nicht nur wegen des Führungstreffers durch Sascha Mölders (22.). Beide Mannschaften agierten von Beginn an offensiv, klare Torszenen blieben erst mal Mangelware. Erlbach versuchte früh den Landsberger Spielaufbau zu stören und hatte damit zunächst immer wieder Erfolg. Auf der anderen Seite stand aber auch die Landsberger Abwehr sicher. Abgesehen von zwei Ecken für die Gäste, die aber nicht für Gefahr sorgten, tat sich in der ersten Viertelstunde wenig.

