Fußball

18.05.2024

Wie steht es um die Finanzen beim Bayernligisten TSV Landsberg?

Fußball 3C-Carbon-Park: Der TSV Landsberg will in die Regionalliga. Dafür brauch man ein regionalligataugliches Stadion.

Plus Es ist die Rede von nicht gezahlten Gehältern und einem Rückzieher des Sponsors beim Thema Regionalliga. Unsere Redaktion fragt nach. Letztes Saisonspiel für TSV Landsberg.

Von Christian Mühlhause

Der TSV Landsberg hatte in dieser Saison zwei Ziele: Aufstieg und Meistertitel in der Fußball-Bayernliga. Von der Idee, in die Regionalliga aufzusteigen, hat sich der Verein aus finanziellen Gründen schon vor einigen Wochen verabschiedet. Damit es am letzten Spieltag mit der Meisterschaft noch klappt, müssten mehrere Faktoren zusammenkommen. Aufmerksamkeit erregte ein Medienbericht, indem davon die Rede war, dass der Sponsor 3C-Carbon-Group „plötzlich abgesprungen“ sei und der Aufstieg deswegen nicht realisiert werden könne. Unsere Redaktion hat dazu beim Abteilungsleiter Sebastian Gilg und dem Unternehmen nachgefragt.

Woher die Süddeutsche Zeitung ihre Information hat, wird aus dem Text nicht ersichtlich, dort ist allgemein davon die Rede, dass dies aus Landsberg zu hören sei. Christoph Kruse, Pressesprecher von 3C sagt dazu: „Wir erfüllen unsere Verträge.“ Auf die Nachfrage, ob die Zusammenarbeit auslaufe und der TSV möglicherweise vor erheblichen finanziellen Auswirkungen stehe, sagte Kruse: „Wir äußern uns nicht zu Vertragsinhalten und -laufzeiten.“ Am Freitag verschickten beide Seiten dann aber eine gemeinsame Mitteilung, dass sie weiter kooperieren. Summen oder Laufzeiten wurden darin nicht genannt.

