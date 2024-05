Handball-Nachwuchs des TSV Landsberg qualifiziert sich souverän

Der Handballnachwuchs des TSV Landsberg siegt auch bei zweitem Qualifikationsturnier für die Bezirksoberliga. Hinter der nächsten Saison steht dennoch ein Fragezeichen.

Nach der ersten Qualifikationsrunde überzeugte die männliche D-Jugend der Handballer des TSV Landsberg auch in der zweiten. Wieder wurden alle Spiele gewonnen. Beim Turnier in Peißenberg ging es zum Auftakt gegen die Gastgeber. Gegen die sehr junge Mannschaft hatten die gut eingespielten Landsberger keine Probleme und gewannen klar (17:2). Ähnlich war es im zweiten Spiel gegen den TSV Murnau (22:4).

Weilheims Taktik überrascht Landsbergs Handball-Nachwuchs

Nicht ganz so einfach war es gegen den TSV Weilheim. Der Gegner überraschte mit einer sehr offensiven Deckung. So konnte der Gegner bis zur Halbzeit mithalten (4:3). Aber die Landsberger fingen sich nach anfänglicher Verwirrung und gewannen verdient mit 14:9. Das letzte Spiel gegen Schongau wurde auch gut gemeistert. Neun Spieler trugen sich als Torschützen ein. Zufriedene Gesicherter gab es wieder beim Trainergespann Anita Kaiser-Schmid und Jo Schmid. Jetzt müssen sich nur noch genug Teams finden, damit eine Bezirksoberliga in der D-Jugend zustande kommt. (AZ)

TSV: Nowarre, Fiedler, M. Fent, Schmid, Preuß, Walther, Richter, Küpper, Ebersold, J. Fent