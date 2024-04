D-Jugend des TSV Landsberg startet erfolgreich in Quali-Turniere

Die Handball-Jugend-Teams müssen sich vor der Saison für die jeweilige Liga qualifizieren. Die D-Jugend des TSV Landsberg legt einen guten Start hin.

Die D-Jugend-Handballer des TSV Landsberg wollen in der nächsten Saison in der höchsten Spielklasse ihrer Altersstufe, der Bezirksoberliga antreten. Aber dafür müssen sie sich erst mal qualifizieren. Im Handball geht es für die Jugendteams jedes Jahr neu von vorne los. Zur ersten Quali-Runde ging es zum Turnier nach Herrsching, dort zeigten die von Trainerin Anita Kaiser-Schmid betreuten Jungs eine reife Leistung.

Im ersten Spiel ging es gegen den TV Waltenhofen. Beide Teams kennen sich aus der vergangenen Spielrunde. Die Landsberger waren voll konzentriert und spielten sicher. Der 17:8-Sieg war hochverdient. Das zweite Spiel gegen Fürstenfeldbruck II lief etwas zäh an, wurde aber dann doch klar mit 17:12 gewonnen. Die größte Herausforderung war nun der TSV Herrsching. Die Gastgeber haben einen schnellen Mittelmann, der zudem noch sehr torgefährlich ist. Aber die Landsberger Abwehr war gut darauf eingestellt und setzte die geplante Taktik perfekt um. So gerieten die Landsberger nie in Rückstand und gewannen souverän mit 16:12.

Die TSV-Spieler freuen sich auf die nächste Herausforderung

Das letzte Spiel ging gegen die JSG Alpsee-Grünten. Die Gegner traten mit einer sehr jungen Mannschaft an, das gab den überlegenen TSV-Jungs die Chance, viel auszuprobieren. Mit 18:6 holten sie sich dennoch den vierten Sieg im vierten Spiel und zogen souverän in die nächste Runde ein. Zufrieden war auch die Trainerin: „Wir konnten im Turnier insgesamt elf Torschützen eintragen und hatten in allen Spielen sechs bis sieben Torschützen, das war also eine tolle Mannschaftsleistung. Die Jungs waren super drauf, hatten wenig Ballverluste und eine gute Chancenverwertung." (AZ)

TSV: Oskar Nowarre, Paul Fiedler, Jonas Preuß, Jonas Niedermayer, Jonas Preuß, IIian Zorbic, Moritz Fent, Joe Richter, Benjamin Küpper, Erik Ebersold, Jakob Fent, Ludwig Schmid, Paul Berrang.

