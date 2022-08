Bayernliga: Der TSV Landsberg überzeugt - muss aber erneut zittern

Plus Der TSV Landsberg setzt sich in der Fußball-Bayernliga gegen Schwaben Augsburg durch. Die spielerische Überlegenheit der Gastgeber spiegelt das Ergebnis aber nicht wider.

Einen Sieg, ohne „zittern“ zu müssen, hatte sich Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer in der laufenden Saison der Fußball-Bayernliga endlich mal gewünscht – im Abendspiel gegen Schwaben Augsburg wurde es wieder nichts draus. Zwar war der Gastgeber über weite Strecken überlegen, zwei Aussetzer sorgten jedoch dafür, dass es auch diesmal bis zum Schluss spannend blieb.