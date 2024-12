Lechrain Volleys schließen das Jahr 2024 erfolgreich ab

Am letzten Spieltag vor der Weihnachtspause sammelten die Volleyball-Teams der Lechrain Volleys in der Landesliga noch mal wertvolle Punkte. Sowohl die Herren als auch die Damen starten damit von einer vielversprechenden Position aus ins nächste Jahr.

Damen Vier Punkte sammelten die Lechrain Volleys bei ihrem Heimspieltag. Zum Auftakt gab es für das Team gleich einen souveränen 3:1-Heimsieg gegen den Tabellenzweiten SV Esting. Nur im ersten Satz (16:25) lief es bei den Gastgeberinne noch nicht, doch dann hielten sie dagegen. Mit 25:23, 25:23 und 25:22 zeigten sie eine starke Leistung - und starke Nerven. Allerdings konstete das Spiel auch viel Kraft, das machte sich in der zweiten Partie gegen Langweid bemerkbar. War der erste Satz mit 25:19 noch relativ deutlich, so ging er zweite in der Verlängerung an die Gäste (25:27). Relativ schnell ging der Punkt im dritten Satz an die LRV-Damen, nämlich mit 25:13, die dann allerdings 23:25 unterlagen und sich auch im Tiebreak geschlagen geben mussten (11:15).

Damit liegen die Lechrain-Damen bei einem Spiel weniger nur noch drei Punkte hinter Tabellenführer DJK Augsburg Hochzoll II. Doch die Tabelle ist extrem eng beisammen: Zwischen Platz drei bis zum Tabellenvorletzten sind es gerade mal vier Punkte Unterschied.

Herren In Planegg starteten die LRV-Herren mit der erfolgreichen Startaufstellung der vergangenen Woche. Nach ausgeglichenem Beginn setzten sich die Lechrainer auf 13:10 ab und spielten den Satz ganz souverän bis zum 25:18 zu Ende. Auch in Satz zwei hatte die Mannschaft von Stefan Fissek bis zum 16:10 alles im Griff, doch dann holten die Gastgeber auf und glichen zum 21:21 aus. Dann hielt der Lechrainer Block wieder und mit dem 25:23 war der zweite Satz gewonnen. Planegg gab sich danach jedoch keineswegs geschlagen und verkürzte auf 1:2 (24:26). In Satz vier zeigten die Lechrainer noch mal ihr Potenzial: Das 25:10 war deutlich.

In der Landesliga-Tabelle liegen alle Teams noch eng beisammen

Die Herren I stehen damit nach der Hinrunde mit 14 Punkten auf Platz drei, doch auch bei den Herren ist aufgrund der unterschiedlichen Anzahl an Spielen noch lange nichts entschieden. Sowohl die Damen als auch die Herren starten am 11 Januar auswärts ins neue Jahr.

Auch die zweite und dritte Damenmannschaft waren erfolgreich. So gelang LRV II trotz kleinen Kaders ein wichtiger Fünfsatzsieg gegen den PSV München, während gegen den Tabellenzweiten Stammham nichts zu holen war. Die Damen III holen sich zum Rückrundenauftakt weitere sechs Punkte. Mit zwei 3:0-Siegen gegen den Gastgeber TSV Pfuhl II und den SV Mauerstetten. (AZ)