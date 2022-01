Vilgertshofen

07:03 Uhr

Ortsschilder-Klau im Kreis Landsberg: So stehen die Ermittlungen

Leere Rohrrahmen: In den vergangenen Monaten sind im Landkreis immer wieder Ortsschilder verschwunden.

Plus In mehreren Orten im Kreis Landsberg werden Ortstafeln gestohlen. Auch in Vilgertshofen fehlen Schilder. Offenbar gibt es einen Tatverdächtigen.

Von Ulrike Reschke und Thomas Wunder

Zuletzt sind im Landkreis Landsberg immer wieder Ortsschilder verschwunden – unter anderem in Dießen, Finning, Hofstetten, Issing und Pflugdorf sind Fälle bekannt. Die Polizei hat nun offenbar einen Tatverdächtigen ermittelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

