Weil

vor 32 Min.

Weiler nehmen Millionenprojekt Wasserversorgung gelassen auf

Plus Bei den Bürgerversammlungen werden Themen wie Geschwindigkeitsbegrenzungen und die Unterbringung von Asylsuchenden angesprochen. Der Bürgermeister klärt auf und gibt Einblicke in die Pläne der Gemeinde.

Von Vanessa Polednia

Der Kindergartenneubau, die Konzepte für die Feuerwehren in allen Ortsteilen oder die Kanalsanierung: Über 30 Millionen Euro habe die Gemeinde Weil in den vergangenen zehn Jahren in vielerlei Projekte investiert, berichtete Bürgermeister Christian Bolz (CSU), der damit den Schuldenstand von etwa sechs Millionen Euro in Kontext setzte. Doch "die nächsten Jahre werden hart, weil einige Investitionen anstehen", betonte Bolz gleich zu Beginn der sechsten und damit letzten Bürgerversammlung für 2024 in der Gemeinde Weil.

Wie schon in den anderen Ortsteilen war die Versammlung gut besucht. Die Stimmung im Gasthaus Probst war ausgelassen, während Bolz gewohnt locker durch seine rund 90-minütige Präsentation führte. Neben der positiven Geburtenentwicklung, einer neuen Nachrichten-App für die Gemeinde und dem reibungslosen Ablauf einiger Projekte wie die abgeschlossene Konzeptentwicklung für die sechs Feuerwehren und das Multifunktionshaus gab es eine Herausforderung, die Bolz ausführlich schilderte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen