Live-Ticker zur Wahl in Schleswig-Holstein: Bleibt die CDU an der Macht?

Bei der Wahl 2022 in Schleswig-Holstein stimmen die Menschen in dem Bundesland am Sonntag darüber ab, wie sich der Landtag in den kommenden fünf Jahren zusammensetzt. Das Ergebnis bestimmt indirekt auch über die Zukunft von Ministerpräsident Daniel Günther, der bisher eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP anführt. Wie entscheiden sich die Wähler? Im Live-Ticker lesen Sie am 8. Mai ab 12 Uhr alle Entwicklungen, Hochrechnungen und :

Wahl 2022 in Schleswig-Holstein: Live-Ticker

Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein: Bleibt Daniel Günther Ministerpräsident?

Beim Blick auf die Umfragen zur Wahl in Schleswig-Holstein konnte Daniel Günther schon in den vergangenen Monaten darauf hoffen, dass die CDU einen guten Wahlabend erlebt und er weiterhin Ministerpräsident bleiben kann. Seine Partei lag bei den letzten Erhebungen bei fast 40 Prozent.

Doch Umfrage-Ergebnisse bilden immer nur ein Stimmungsbild zum Zeitpunkt der Befragung ab. Allein schon wegen der vielen unentschlossenen Wähler kann ein Wahlergebnis immer doch ganz anders ausfallen. Die größten Herausforderer von Günther sind SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller und Monika Heinold, Spitzenkandidatin der Grünen.

Der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin wird nicht direkt von den Bürgern gewählt. Die Wähler vergeben stattdessen jeweils eine Erststimme an einen Direktkandidaten aus ihrem Wahlkreis und eine Zweitstimme an eine Partei.

Damit es eine Partei überhaupt in den Landtag von Schleswig-Holstein schafft, muss sie mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen holen. In den vergangenen fünf Jahren waren die CDU, die SPD, die Grünen, die FDP, der Südschleswigsche Wählerverband und die AfD im Parlament vertreten.

Egal, ob die Stimmen per Briefwahl oder direkt in den Wahllokalen abgegeben werden: Ausgezählt wird alles erst am Sonntag, 8. Mai, ab 18 Uhr. Alle Zwischenstände und Ergebnisse bekommen Sie in unserem Live-Ticker zur Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein. (sge)