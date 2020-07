16:13 Uhr

Radlader kippt um: Junge Frau muss vom Notarzt reanimiert werden

Bei einem Betriebsunfall im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm wird eine junge Frau schwer verletzt. Sie wird mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Eine junge Frau ist bei einem Betriebsunfall in Rohrbach im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Samstagvormittag gegen 10.15 Uhr. Die Frau arbeitete mit dem Radlader auf einem Anwesen. Aus noch ungeklärter Ursache kippte der Radlader um und klemmte die junge Frau zwischen dem Führerhaus und einem Holzstoß ein.

Notarzt reanimiert die junge Frau

Die Verunglückte musste vom Notarzt reanimiert werden. Als dies geglückt war, wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort wird sie nach Polizeiangaben intensivmedizinisch betreut.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernommen. (AZ)

