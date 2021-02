vor 26 Min.

Astrazeneca-Impfstoff ist in Bad Wörishofen kein Ladenhüter

Leere Ampulle des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca. In Bad Wörishofen bringen die Verantwortlichen das Vakzin derzeit noch gut an Mann und Frau.

Plus Ein Aufruf wie in Augsburg sei aber auch im Unterallgäu in den nächsten Tagen denkbar, sagt Koordinator Max Kaplan. Wie Kaplan nun die Hausärzte ins Boot holen will.

Von Markus Heinrich

Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca droht in manchen Impfzentren zum Ladenhüter zu werden. Die Stadt Augsburg hat deshalb nun explizit alle unter 65-Jährigen aufgefordert, sich für eine Impfung zu registrieren. Nur ihnen darf Astrazeneca verabreicht werden. Auch im Impfzentrum Bad Wörishofen sei so ein Aufruf in den nächsten Tagen denkbar, sagte der Koordinator Dr. Max Kaplan.

Allerdings habe man im Impfzentrum Bad Wörishofen aktuell noch kein Problem, den Astrazeneca-Impfstoff anzubringen. 790 Impfdosen liegen laut Kaplan im Kühlschrank, weitere 500 würden in Kürze geliefert. Im Lauf der nächsten Woche werde man davon 490 Dosen im Impfzentrum selbst verabreichen. Der Rest werde an Rehakliniken in Bad Wörishofen und Bad Grönenbach geliefert, zudem an andere Reha-Einrichtungen.

Ab dem 14. März wird im Impfzentrum Bad Wörishofen auch sonntags geimpft

Dass sich jetzt unter 65-Jährige registrieren, hält Kaplan aber für sinnvoll. Die Impfverordnung werde dadurch nicht ausgehöhlt. Im Impfzentrum Bad Wörishofen bereitet man sich derweil auf die Ausweitung des Impfangebotes vor. Am 3. März startet im Impfzentrum eine Abendschicht, es ist die dritte Impfschicht des Tages. Ab dem 14. März werde dann auch sonntags geimpft.

Man versuche derzeit auch, die Hausärzte ins Boot zu holen, sagt Kaplan. Sobald bestätigt sei, dass der Biontech-Impfstoff transportabel ist, könne man beginnen, immobile Patienten zuhause zu impfen, sagt Kaplan. Dazu fehle noch die offizielle Bestätigung. Für eine Impfung registrieren kann man sich unter der Telefonnummer 08247/909910 oder impfzentren.bayern.

