Bad Wörishofen

Kaiserlich: Klangvolle Namen als Zeichen der Wörishofer Weltoffenheit

Das Diätrestaurant „Ceres“ in Bad Wörishofen sah einst so aus. Heute steht dort eine große Wohnanlage.

Plus Vor allem das kaiserliche Haus Habsburg prägte Bad Wörishofen – auch auf eine Weise, die man zunächst nicht vermutet. Eine Spurensuche in der Kneippstadt.

Von Helmut Bader

Um festzustellen, dass Bad Wörishofen heute sehr international aufgestellt ist, muss man nur die Einwohnerstatistik betrachten. Menschen aus 95 Ländern der Welt haben hier inzwischen ihren Wohnsitz. Doch bereits zu Kneipps Zeiten, und auch in den Jahren danach, spielte diese Internationalität eine Rolle. Für ein kleines Bauerndorf, wie Wörishofen damals noch eines war, alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Das hatte nicht zuletzt mit dem Adelshaus Habsburg zu tun, aus dem etliche Mitglieder den bekannt gewordenen Pfarrer und Heiler besuchten – was sich an ungeahnten Stellen teils bis heute niederschlug.

