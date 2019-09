00:33 Uhr

„Ich bin immer noch Aquarell-Fan“

Die vielseitig engagierte Türkheimer Künstlerin Andrea Huszar stellt in Augsburg aus

Von Sabine Schaa-Schilbach

Andrea Huszar, 53 Jahre alt, lebt mit ihrer Familie seit 2006 in Türkheim. Die Künstlerin hat in diesem Jahr schon mit dem Kunstverein in Mindelheim ausgestellt (Farbe „Gelb“), und ihre nächste Ausstellung wird ab Ende September in Augsburg unter dem Titel „Pfauenfeder im Rabenkleid“ stattfinden.

Das Zitat stammt von der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff und ist mehr als 150 Jahre alt: „…es mag mir schaden… dass ich nicht die kleinste Pfauenfeder in meinem Krähenpelz leide, aber dennoch wünschte ich, dies würde anerkannt.“ Mit den grazilen Pfauenfedern und den schwarzen, wie fotografiert gezeichneten Rabenvögeln hat Andrea Huszar eine charmante und humorvolle Serie für diese Ausstellung geschaffen.

Geboren und aufgewachsen im Rheinland, absolvierte sie erst eine Bauzeichner-Lehre in Köln, dann ein Innenarchitektur-Studium in Rosenheim. Andrea Huszar hat auch das Altarbild und die Kreuzweg-Tafeln in der kleinen Kapelle der Firma Kienle Holzzentrum gestaltet. Die Herz Jesu Kapelle wurde 2011 geweiht und liegt idyllisch am östlichen Wertachufer neben dem Firmengelände, zwischen Türkheim und der Straße nach Wiedergeltingen.

Innenarchitekten: das sind die Leute, die nicht nur für finanzkräftige Menschen Häuser einrichten, sondern auch Ladenflächen gestalten und Möbel entwerfen. Anfangs zeichnete man noch mit der Hand, inzwischen ist der Computer das Werkzeug. „Von Hand Zeichnungen machen fand ich schon immer gut“, sagt Andrea Huszar, „aber ich arbeite auch gerne am Computer. Mit dem Zeichnen begann auch ihre Liebe zur Kunst und zur Malerei. Eine grafische Zeichnung ist oft Teil ihrer Werke, zusammen mit Aquarellfarben und Acryltechnik. Letztere brauche sie für großformatiges Verstreichen der Farben.

Dazu kommen luftige Aquarellbilder - „ich bin immer noch Aquarell-Fan“ sagt Andrea Huszar - außerdem Radierungen und als Auftragsarbeiten klassische Urkunden.

Das soziale Engagement der Künstlerin geht weit über die eigene künstlerische Tätigkeit hinaus, aber die Kunst ist fast immer dabei. Andrea Huszar ist Mitglied im Kunstverein Mindelheim, arbeitet ehrenamtlich für den Förderkreis Türkheim und gibt Kunstseminare im Siebenschwabenhaus.

Dazu kommt ihr Engagement an der Türkheimer Grundschule: eine Unterrichtsbegleitung an einem Tag der Woche. Und nicht zuletzt ist noch die Teilzeitberufsarbeit in Wiedergeltingen bei einer Baufirma zu leisten. Eigene Ausstellungen oder solche zusammen mit anderen Kunstschaffenden sind Herausforderungen, die viel Arbeit machen.

Die Ausstellung von Andrea Huszar findet statt im Haus Tobias in Augsburg, Stenglinstr. 7, ab sofort bis 10. Januar 2020. Die Öffnungszeiten (außerhalb der Ferien) sind von Montag bis Freitag am Vormittag von 8.30 bis 12 Uhr, Montag bis Donnerstag von 13.30 bis 16 Uhr.

