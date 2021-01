vor 50 Min.

Nachruf: Mindelheim trauert um Ehrenbürgerin Olli Hirle

Beim Frundsbergfest war Olli Hirle in ihrem Element: Da schlüpfte Mindelheims Ehrenbürgerin in die Rolle der Frundsberg-Mutter.

Plus Im 92. Lebensjahr ist die beliebte Ehrenbürgerin Mindelheims verstorben. Wohl kaum jemand hat die Stadt und ihre Menschen so gemocht wie die Olli.

Von Johann Stoll

Als Bürgermeister Stephan Winter Olli Hirle im Herbst 2012 im Forum für ihre großen Verdienste um das kulturelle und kirchliche Leben der Kreisstadt zur Ehrenbürgerin von Mindelheim ernannte, konnte sie Freudentränen nicht mehr zurückhalten. Olli Hirle war die personifizierte Liebe zu ihrer Heimatstadt, wie es der Rathauschef damals formulierte. Jetzt ist die Mindelheimer Ehrenbürgerin im 92. Lebensjahr verstorben. Ein Nachruf auf ein Mindelheimer Original.

Olli Hirle gehörte zu Mindelheim wie das Frundsbergfest. Ottilie „Olli“ Hirle hat über Jahrzehnte hinweg wie kaum eine Zweite das kulturelle und kirchliche Leben in der Frundsbergstadt geprägt. Immer wieder sagte sie: „I bin dankbar, dass i in Mindelhoim sei derf“.

Bürgermeister Winter: „Sie hat Herausragendes für unsere Stadt geleistet“. Ob als „Mutter“ der Jesuitenkrippe, die Jahr für Jahr tausende Besucher lockt, als Fremdenführerin oder Dokumentarin der Stadtgeschichte: Olli Hirle hat Mindelheim ihren Stempel aufgedrückt – stets interessiert und uneigennützig.

Olli Hirle hat sich einen Namen in der Mindelheimer Heimatkunde gemacht

Die Stadt verdankt ihrem Einsatz den Erhalt von Gemälden, Plastiken, Reliquiaren, Mobiliar und Paramenten. In zahlreichen Beiträgen, meist in Mindelheimer Mundart zu Themen der Heimatkunde und zur Erinnerung an Bürgerinnen und Bürger, die Mindelheim geprägt haben, „sorgte sie dafür, dass auch die, die nach uns kommen, die Möglichkeit haben, diese wunderbaren Zeugnisse unserer reichen Geschichte zu erleben“, so Winter.

Unvergessen bleiben ihre Stadtführungen voller Liebe zur Geschichte. Dafür hat ihr die Stadt Mindelheim im Jahr 2000 die Verdienstmedaille und 2012 die Ehrenbürgerwürde verliehen. „Ich bedauere den Verlust persönlich sehr und wünsche den Angehörigen viel Kraft in dieser schweren Zeit. Wir werden unsere Olli in liebevoller und dankbarer Erinnerung behalten“, betonte Winter. Eine Gedenkfeier ihr zu Ehren soll zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

Olli Hirle hat ihre Liebe zu Mindelheim und seinen Bewohnern immer bewahrt. „I hab’ a Freid in unserm Mindelhoim“, so Hirle mit ihrem unverkennbaren mindelheimer-schwäbischen Dialekt.

Die Mindelheimer Ehrenbürgerin strahlte auch im Alter Lebensfreude aus

Trotz mehrerer Schicksalsschläge – wie dem Tod von zwei ihrer fünf Kinder – strotzte Olli Hirle bis ins hohe Alter vor Lebensfreude. Etwa, wenn sie alle drei Jahre in die Rolle der Frundsberg-Mutter schlüpfte, fehlerlos ganze Gedichte rezitiert oder sich auf Spaziergänge in die Stadt begab – „zum Leit beobachta oder schwätza“. Dabei war ihr das Gespräch auch mit jüngeren Leuten immer wichtig, um das eigene Wissen weiterzugeben.

„Eine Mindelheimerin durch und durch“: Bürgermeister Stephan Winter (links) gratulierte hier Ottilie „Olli“ Hirle zum 90. Geburtstag. Bild: Max Kramer

Bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde vor gut acht Jahren hatte sich die tief gläubige Olli Hirle mit diesen Worten bedankt: „Ohne Hilf von deam, der über uns isch, wär‘s vielleicht it so guat ganga.“ Sie fügte damals hinzu: „Was’ ma geare duat, isch koi Arbat, dau isch d‘Freid drbei.“

Mindelheim hat derzeit mit Dr. Manfred Schmid noch einen Ehrenbürger. In der Vergangenheit waren unter anderem Ehrenbürger: Erwin Holzbaur, Arthur Maximilian Miller, Henri Durand, Franz Krach und Friedrich Lang.

Hier erfahren Sie mehr über Olli Hirle:

Lesen Sie auch: Diese bekannten Unterallgäuer sind 2020 gestorben

Themen folgen