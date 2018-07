vor 18 Min.

Nur der Mond fehlte

Tausende pilgern zum Mondlicht Open Air auf die Mindelheimer Schwabenwiese.

Von Franz Issing

Die ersten 500 Besucher saßen oder lagen schon gegen 18 Uhr auf der Matte. Ihre besorgten Blicke zum Himmel erwiesen sich als unbegründet. Entgegen den Prognosen hielt Petrus die Schleusen dicht und überraschte mit Temperaturen im T-Shirt-Bereich, bei denen es sich gut feiern ließ. Bis weit nach Einbruch der Dunkelheit strömten die Menschen zur Schwabenwiese, suchten sich einen Platz zwischen den vielen Tausenden, die schon da waren und genossen die Stimmung am Schlossberg. Zum elften Mal beschenkte die Stadt Mindelheim ihre Bürger mit dem Mondlicht Open Air. Doch mit Mondlicht war es diesmal nichts, eine graue Wolkendecke verhinderte den Auftritt von „Frau Luna“.

Das Mondlicht Open Air hat sich im Laufe der Jahre fest im Veranstaltungskalender etabliert und zieht immer mehr Menschen an. Inzwischen gibt es sogar Leute, die ihren Urlaubstermin danach richten. Picknick, Feuerwerk und natürlich vor allem die Musik des Orchesters „Frisch gestrichen“ lockte auch diesmal wieder mehr als 5000 Gäste an. Es kamen Familien, befreundete Gruppen, Singles und Paare, Mindelheimer und Auswärtige, Kinder und Großeltern, Babys und Teenager.

Die Besucher in Mindelheim sind bestens ausgerüstet

Bepackt mit Kühltaschen, Decken, Isomatten, Schlafsäcken und Luftmatratzen rückten sie an, zogen Bollerwägen, schoben Kindskarren, stellten Klapptische und Stühle auf und machten es sich auch auf Decken im Schatten der Burg gemütlich. Nicht wenige hatten ihre gesamte Campingausrüstung dabei und ließen die Sektkorken knallen. Unglaublich, was da alles an Kulinarischem geboten und freundschaftlich geteilt wurde. Vor allem die Klassiker Nudel- und Kartoffelsalat, Würstchen und Fleischküchle waren reichlich vertreten. Kunstvoll dekorierte Sülzen, Quiches, üppige Wurst- und Schinkenplatten sowie auch mit exotischen Früchten garnierte Käseteller ließen dem Betrachter das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ganz zu schweigen von edlen Weinen und prickelndem Schampus, die aus Pappbechern oder edlen Gläsern getrunken durch die Kehlen rannen.

Das besondere Konzert in der Frundsbergstadt wollten sich auch die „Issinger Biker-Ladys“ nicht entgehen lassen. Sie bekamen im Internet von dem Ereignis Wind und beschlossen, auf der Mindelheimer Schwabenwiese einen netten „Mädelsabend zu verbringen. „Wir sind total begeistert“ schwärmten die Damen in ihren grünen T-Shirts.

Von Neuseeland nach Mindelheim

Total begeistert war auch William Pearce aus Christchurch in Neuseeland. Er sei „second time“ (zum zweiten Mal) in Mindelheim schwärmte er und fügte gut gelaunt auf Deutsch hinzu: „Einfach fantastisch.“ So sahen dies auch Anneliese und Wolfgang Trautwein aus Obergünzburg. „Wir schätzen die tolle Atmosphäre bei dem Open Air, aber auch die gute Musik und die flotten Sprüche des Orchesterchefs Nils Schad“, bemerken sie. Der fuhr wie gewohnt mit Bürgermeister Stephan Winter in einem von Georg Steber gesteuerten Oldtimer vor. Der Wunsch des Rathauschefs „Erleben Sie eine lauschige Sommernacht“ ging in jeder Hinsicht in Erfüllung.

Nachdem alle satt waren und die Musiker zum Finale aufgespielt hatten, wurden sie vom Publikum mit großem Beifall überschüttet. Ohrwürmer, wie „One Moment in time“, „Wind of Chance“, „Strangers in the Night“, „Spiel mir das Lied vom Tod“ oder „Love is in the Air“ ließen beim Publikum Gänsehautgefühl aufkommen. „Frisch gestrichen“ spielte alle 14 Titel seines demnächst erscheinenden neuen Albums.

Ein farbenprächtiges Feuerwerk setzte kurz vor Mitternacht einen zündenden Schlusspunkt hinter ein Event, das man in Mindelheim nicht mehr missen möchte. Gegriffen hat in diesem Jahr auch ein verschärftes Sicherheitskonzept. Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz und ein Heer von Security-Leuten wachte über das Wohl der Picknicker. Bewährt haben sich auch die erstmals in diesem Jahr eingerichteten Laufwege am Hang sowie auch Strahlmasten, die stets für ausreichende Beleuchtung sorgten.

