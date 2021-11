Biontech begrenzen „katastrophal“: Was jetzt im Impfzentrum Bad Wörishofen gilt

Die Unterallgäuer Koordinierungsärztin Carola Winkler übt scharfe Kritik an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu über 900.

Mit seiner überraschenden Ankündigung, Biontech-Lieferungen zu begrenze, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für Verunsicherung gesorgt. Die Unterallgäuer Koordinierungsärztin Dr. Carola Winkler nennt Spahns Plan gar „katastrophal“. Im Impfzentrum Bad Wörishofen wurde bereits am Samstag nach neuen Vorgaben geimpft.

Das Bundesgesundheitsministerium hatte angekündigt, dass die Liefermengen für den Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer in den nächsten Wochen begrenzt werde. Das liegt aber nicht daran, dass zu wenig Impfstoff zur Verfügung steht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) will damit verhindern, dass erste eingelagerte Dosen des Impfstoffs von Moderna ab Mitte des ersten Quartals 2022 verfallen. Deshalb soll jetzt bei Auffrischungsimpfungen, den sogenannten Boostern, vermehrt Moderna eingesetzt werden. Praxen sollen nach Spahns Plan künftig nicht mehr als 30 Biontech-Dosen pro Woche bestellen können. Für die Impfzentren gilt demnach eine Höchstmenge von 1020 Dosen pro Woche. Moderna dagegen soll ohne Höchstmengen bestellbar bleiben

Bei Impfwilligen hat Spahn damit für Verunsicherung gesorgt, wie erste Reaktionen zeigten. Die Unterallgäuer Koordinierungsärztin Dr. Carola Winkler kritisierte Spahns Vorstoß am Samstag gegenüber unserer Redaktion scharf. Das Vorhaben sei schwierig, sagte Winkler, weil man die mRNA-Impfstoffe „ja eigentlich nicht mischen soll“, wie Winkler ausführt. „Dazu zwingt uns Jens Spahn aber nun“, sagt Winkler und wird deutlich: „Aus medizinischer Sicht ist das untragbar.“ Spahns Plan sei „katastrophal“ und ein „Unding“, sagt Winkler. Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) nannte Spahns Vorstoß „absolut inakzeptabel“. Holetschek war viele Jahre Bürgermeister in Bad Wörishofen.

Koordinierungsärztin Winkler stellt klar, wie es im Impfzentrum des Landkreises Unterallgäu in Bad Wörishofen weitergeht. „Wir werden auch weiterhin nicht mischen“, sagt sie. „Ich glaube, dass das viele Impfwillige nicht wollen.“ Allerdings biete man im Impfzentrum seit Samstag bei Erstimpfungen bevorzugt den Impfstoff von Moderna an. „Wir werden niemanden dazu zwingen, aber beraten“, erläutert Winkler. Sie habe das Impfzentrum am Samstag entsprechend angewiesen. Das Impfzentrum habe zuletzt eine größere Menge an Biontech-Impfstoff bestellt, so dass das Präparat in Bad Wörishofen nicht so schnell ausgehen werde. „Bis dahin hoffe ich, dass es sich Jens Spahn nochmal überlegt und von dem Plan abrückt“, sagt Winkler.

"Wer zur Drittimpfung kommt und Biontech will, kriegt es auch", sagt Koordinierungsärztin Winkler

Die Koordinierungsärztin stellt klar: „Wer zur Drittimpfung kommt und Biontech will, kriegt es auch.“ Bei den mobilen Teams, in den Impfbussen etwa, sei sogar gar nichts anderes möglich. „Moderna kann da nicht transportiert werden“, weist Winkler auf ein anderes Problem hin. Zudem sei die Handhabung von Moderna im Impfzentrum etwas komplizierter als bei Biontech. Bei Drittimpfungen dürfe dabei nur die halbe Dosis gespritzt werden, erläutert sie. Das müsse beachtet werden. Zudem müsse sie das Impfzentrum nun wieder auf den vollen Betrieb hochfahren. „Da kommen wir dann mit ein bisschen Biontech nirgends mehr hin“, stellt Winkler klar. Auch am Samstag bildeten sich lange Schlangen vor dem Impfzentrum, teils "um das Gebäude herum", wie Winkler sagt. Sie befürchtet, dass sich manche Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer von Spahns Ankündigung abschrecken lassen. „Wir haben hier fast nur Biontech verimpft, das kennen die Menschen, Moderna aber nicht so sehr“, erklärt sie. Dabei sei es jetzt schon schwierig genug, die Menschen im Unterallgäu fürs Impfen zu motivieren. Der Landkreis hat bekanntlich eine stark unterdurchschnittliche Impfquote. Im Unterallgäu mit Memmingen lag sie zuletzt bei 60,1 Prozent beim vollständigen Impfschutz (Stand: 18. November) und damit auf Höhe des bundesweiten Schlusslichts Sachsen.

Die meisten Corona-Fälle gibt es derzeit in Bad Wörishofen

Dafür gehört die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu zu den 25 höchsten in Deutschland. Am Samstag stieg dieser Wert erstmals in der Corona-Pandemie über 900, auf 901,0. Das meldet das Robert-Koch-Institut. Die Inzidenzen bei Kindern, Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen liegt bereits über der Marke von 1000. Das geht aus Zahlen der Priesemann-Gruppe hervor, welche die Statistiken des Robert-Koch-Instituts (RKI) auswertet. Bei den Fünf- bis 14-Jährigen lag die Inzidenz demnach am Samstag, 20. November, bei 1346,40. Den Angaben zufolge sind in der vergangenen Woche 180 neue Fälle dazugekommen. In der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen waren es 359 neue Fälle, bei den 35- bis 59-Jährigen waren es 520 neue Corona-Fälle.

Die meisten Fälle gibt es derzeit in Bad Wörishofen mit 216 (Stand: 19. November), in Mindelheim werden 164 Corona-Fälle gezählt, in Ottobeuren 146, in Türkheim 117, in Breitenbrunn 113. Das geht aus Zahlen des Landratsamtes hervor. In Breitenbrunn ist die Fallzahl pro 1000 Einwohner mit 47,86 auch besonders hoch, mehr als dreimal so hoch wie in Bad Wörishofen beispielsweise, der größten Stadt des Landkreises. In Oberrieden liegt dieser Wert noch höher, bei 53,81. Mit der Inzidenz von 901 nähert sich das Unterallgäu der Marke von 1000, ab der in Bayern künftig das öffentliche Leben weitgehend heruntergefahren werden muss.