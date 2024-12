Auch nach 60 Jahren kein bisschen leise: Die Mindelheimer Fanfaren

Ihren 60. Geburtstag feierte jetzt die Mindelheimer Fanfarengruppe, die einst aus einer Schülergruppe hervorgegangen ist. Am Maristenkolleg gründete Frater Otto Miß eine fünfköpfige Formation für historische Feldmusik. Als Wahlfach belegten die Schüler das Spiel an der Fanfare, Trommel oder Pauke. Schnell sorgte die Gruppe bei Auftritten für Furore. Ziele waren bis heute unter anderem die Partnerstädte Verbania/Italien und Bourg-de-Péage/Frankreich, Tirol, München, Burghausen und Südtirol. 1996 wurden die Fanfaren ins Vereinsregister eingetragen und schlossen sich dem Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) an.

Seit einigen Jahren haben die Mindelheimer Fanfaren ein Zebra als Maskottchen

Ergänzend zu den heraldischen Klängen spielen die über 40 Aktiven seit 27 Jahren Guggenmusik. Insbesondere in der Faschingszeit tritt die Fanfarengruppe Mindelheim bei Bällen und Umzügen auf. Das Zebra begleitet sie seit neun Jahren als Maskottchen. Großen Anteil an der Beliebtheit der Fanfarengruppe haben die musikalischen Leiter: von 1996 bis 2014 Volker Hartmann, bis 2023 Harald Schuster und seit einem Jahr nun Adrian Müller. Im Frühjahr dieses Jahres qualifizierten sich die Kreisstädter für die Deutsche Meisterschaft der Spielleute. Das Finale findet Ende Mai 2025 beim deutschen Musikfest in Ulm/Neu-Ulm statt.

Der Verein, der momentan rund hundert Mitglieder zählt, wird von Florian Birkle und seinem Stellvertreter, Johannes Pelzer, geführt. Neun Jungmusiker sorgen dafür, dass die Fanfarengruppe auch in Zukunft weiter besteht. Die Glückwünsche des ASM überbrachten Martin Jall für den Bezirk 10. Zum 25-jährigen Bestehen des Bezirks ist am 3. Oktober kommenden Jahres ein Festtag mit geplant. Jall sprach sich dafür aus, dass die Fanfarengruppe Mindelheim den Festzug durch die Innenstadt anführt. Wie ASM-Präsident Franz Josef Pschierer erklärte, gibt es bei Spezialregistern im ASM nur sechs Fanfarengruppen, die Mindelheimer sei die „größte und leistungsstärkste.“

Beim Jubiläumsabend wurden auch treue Mitglieder der Fanfarengruppe geehrt

Folgende Mitglieder wurden beim Festabend vom ASM geehrt: Philipp Axmann und Johannes Pelzer (beide 10 Jahre), Timo Schuster (15 Jahre), Frank Belm, Mark Gropper und Helmut Sturm (alle 20 Jahre), Tobias Hartmann, Benjamin Pirs, Manuel Preisinger, Harald Schuster, Torsten Schuster und Kurt Walter (alle 25 Jahre), Alexander Laug, Markus Spiegl, Roland Vogele und Christoph Walter (alle 30 Jahre) sowie Franz Hetzl für 40 Jahre.