Ein Trikot für Nigel Kennedy: Wie unser Autor den Stargeiger überraschte

Wie kann ein Weltstar wie Geiger Nigel Kennedy noch überrascht werden? Wir hatten da so eine Idee! Welche Rolle der FC Bad Wörishofen dabei gespielt hat.

Ein Geschenk also. Eine Überraschung für Nigel Kennedy, wenn er schon mal in Bad Wörishofen ist. Warum eigentlich den Weltstar überraschen und beschenken? Er lässt sich seinen Auftritt ja bestimmt ganz ordentlich bezahlen. Und warum dann noch ein Geschenk? Nun ja, weil er 1.: Immer sehr freundlich und professionell für Interviews und Anfragen unserer Redaktion zur Verfügung steht. (Und das ist – glauben Sie mir – alles andere als selbstverständlich!)

Nigel Kennedy und sein Outfit sorgen beim Festival der Nationen immer wieder für Gesprächsstoff

Und dann natürlich 2.: Weil ich ein Fan von Nigel Kennedy bin. Beziehungsweise: Geworden bin. Denn ich konnte nur sehr, sehr wenig mit klassischer Musik anfangen. Metallica statt Mozart, das war meine Einstellung – bis ich vor vier Jahren zum ersten Mal auf einem Konzert von Nigel Kennedy war. Für mich war es eine Art Offenbarung: Es hat mich buchstäblich aus dem Sitz gerissen, wie dieser Ausnahme-Geiger nicht nur sein Instrument beherrscht. Viel beeindruckender und überraschender für mich war, wie dieser strubbelige Typ im Clochard-Look es schafft, sein Publikum in einer mehrstündigen Show mitzureißen, zu begeistern, zu überraschen.

Ein neues Trikot des Kreisligisten FC Bad Wörishofen überreichte MZ-Redakteur Alf Geiger (links) an Nigel Kennedy. Das Trikot wurde gesponsert von der Mindelheimer Zeitung. Foto: Alf Geiger

Ach ja, überraschen. Deshalb das Geschenk also. Nur – was schenkt man denn einem, der bestimmt schon alles hat? Seit unserem letzten Treffen hat Nigel Kennedy sogar eine lustige Jodel-Maschine, die ich ihm vor zwei Jahren geschenkt habe.

Also galt es, das zu toppen. Nur wie? Ich nehme es mal vorweg: Es ist gelungen!

Da steh’ ich jetzt also vor dem Eingang zur Bühne des Bad Wörishofer Kurtheaters. Du fauler Sack hättest schon längst etwas üben können. Ich stehe auf, laufe ein paar Schritte. Ich bin nervös. Was sag’ ich nur? Vor einem Schaufenster sehe ich mich und mir fällt auf, dass mein Hemd vom langen Büroalltag mächtig zerknautscht ist. Mist, du Idiot, hättest halt ein frisch gebügeltes angezogen. Da steh’ ich dann also, wieder vor dem Kursaal, mit meinem Karton in der Hand. Du Trottel, hättest es vielleicht auch einpacken können. Wie sieht das denn aus? Aber jetzt ist nichts mehr zu ändern.

Da wird selbst ein erfahrener Lokalreporter schwach: Mit einer spontanen Umarmung bedankte sich Nigel Kennedy für das Geschenk. Foto: Festival der Nationen

Ich steh’ da und warte, und so langsam kommt Bewegung in die Szenerie: Nach und nach treffen die Musikerinnen und Musiker ein, leicht zu erkennen an ihren Instrumentenkästen.

Nigel Kennedy tritt gerne im Trikot seines Lieblingsvereins Aston Villa auf

Und dann geht alles sehr schnell: Die dunkle Limousine fährt vor und aus dem Fonds steigt er aus, Nigel Kennedy himself. Ich weiß sofort, dass meine Gedanken über mein zerknittertes Hemd vollkommen überflüssig waren. Nigel ist angezogen, naja, wie Nigel Kennedy halt angezogen ist. Da darf das Fußballtrikot seines Lieblingsvereines Aston Villa natürlich nicht fehlen. Und das hat auch schon bessere Tage gesehen, ebenso wie sein flauschiger Teddybär-Mantel und seine reichlich ausgelatschten Turnschuhe. Er begrüßt mich, wischt meine gestammelte Entschuldigung für mein miserables Englisch zur Seite und so kommen wir ins Gespräch. Ich versuche ihm zu erklären, warum ich ihm etwas schenken will. Ich denke, ein wenig davon hat er schon verstanden.

Und dann, als ich ihm mein Geschenk endlich überreiche, da freut er sich wirklich. So sehr, dass er mich gleich umarmt, mir tatsächlich um den Hals fällt! Ich bin total geplättet, freu mich auch tierisch. Ich gebe ihm das aktuelle Trikot der Kreisliga-Mannschaft des FC Bad Wörishofen mit seinem Namen und der Nummer 56 entsprechend seinem Geburtsjahr (und selbstredend dezent ergänzt durch das Logo der Mindelheimer Zeitung, so viel Selbstbeweihräucherung und Dank an den Sponsor muss schon sein …).

Eine Umarmung von Nigel Kennedy – das war die ganze Sache wert

Wir reden noch ein paar Takte, aber dann klopft sein Manager etwas genervt auf den Koffer mit Nigels Guarneri-Geige von 1735. Drinnen auf der Bühne warten ja auch schon unüberhörbar die anderen Musiker auf ihren Frontmann. Wir verabschieden uns, noch mal sehr herzlich, und er verspricht mir noch ein besonderes Konzert am Mittwoch. Er sagt auch noch, was er so alles spielen wird, aber 1.: kenne ich das sowieso nicht und 2.: Ich kann nicht mehr folgen, ich freu’ mich zu sehr. Beschwingt und happy fahr’ ich nach Hause. Und – natürlich – hoffe ich, dass er am nächsten Tag mit „unserem“ Trikot des FC Bad Wörishofen auftritt. Das wäre dann mein Geschenk .... gewesen ...

Denn er kam weder in seinem üblichen Aston-Villa-Trikot noch in seinem neuen FC-Bad Wörishofen-Trikot auf die Bühne. Wie gemunkelt wurde, hatte das wohl einen ganz menschlichen Grund. Wir hatten das Shirt in Größe M besorgt, er ist ja nicht der Allergrößte. Nur war das wohl etwas zu optimistisch, er mag's halt lieber etwas schlabberig ...

Egal, irgendwo im Schrank des Weltstars hängt jetzt ein Trikot des FC Bad Wörishofen. Das ist doch auch schon was.