Gospelkonzert in Bad Wörishofen als krönender Abschluss der Gesundheitstage

Der Gospelchor Enjoy beschließt die Gesundheitstage in Bad Wörishofen - mit einem echten Feuerwerk.

Als krönender Abschluss der Wörishofer Gesundheitstage erwies sich das Gastspiel des Gospelchores „Enjoy“ aus Schmiechen. So viel Begeisterung, andauernden Applaus und Bravorufe schon während des Konzertes, erlebt auch das Kneippstädter Kurtheater nicht all zu oft.

Dabei verstand es das große Ensemble um Chorleiter Werner Hövelmanns und Moderator Ralf Aumiller bestens, die Besucher mit auf die Reise mit dieser ganz besonderen Art von Musik zu nehmen. Die sehens- und hörenswerte Begeisterung, mit der die Sängerinnen und Sänger ihr Repertoire vortrugen, steckte die Zuhörer sichtlich an, so dass diese sich nicht lange bitten ließen, selbst mitzusingen und mitzuschwingen. Selbst Mitorganisator Manfred Gittel stimmte bei seinen Dankesworten am Ende noch einmal das berühmte Gospel „Amen“ an. Erst nach drei Zugaben wurde der Chor von der Bühne gelassen und hatte ein tief beeindrucktes Publikum zurückgelassen.

Die Version, Gott zu preisen, hätte wohl auch Pfarrer Kneipp gefallen, glaubt Mitorganisator Manfred Gittel

Gospels sind Lieder, die stets aus dem Herzen kommen, teilweise Gebete sind, aber auch intensive Gefühle wie Liebe, Kraft oder Hoffnung ausdrücken. Genau dies brachte der Chor auf eindrucksvolle Weise aus annähernd dreißig stimmgewaltigen Kehlen zum Ausdruck. „Follow me to Jordan“, das einen Trauerzug der Sklaven in New Orleans darstellte oder das „Lord, listen to your Children pray“ standen stimmugsvoll für diese Gefühle. Begleitet wurden die Lieder von den Instrumentalisten Martin Dronzella an den Keys, Nepomuk Büchner an den Drums und Julia Hövelmanns am Saxophon und Solobeiträge einzelner Mitglieder sorgten zusätzlich für besondere Momente. Auch wenn Pfarrer Sebastian Kneipp nicht unbedingt der große Musikinteressierte war, so merkte Manfred Gittel an, Lieder die die genannten Gefühle ansprachen und Gott priesen, hätten ihm auf jeden Fall gefallen.

