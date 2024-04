Bad Wörishofen

"Wie bei den Backstreet Boys": Sven Hannawald eröffnet die Gesundheitstage

Plus Die Eröffnung der Gesundheitstage Bad Wörishofen wurde für Skisprung-Fans zu einem besonderen Erlebnis. Am Samstag geht es weiter.

Von Kathrin Elsner

Unter dem Motto "einfach mal durchatmen" eröffnete Schirmherr Klaus Holetschek die elften Gesundheitstage in Bad Wörishofen und freute sich gleich zu Anfang auf einen besonderen Gast. Skisprung-Legende Sven Hannawald sprach über seine Erfolge und sehr offen über seinen Burnout und den Weg zurück ins Leben. Für etliche Besucherinnen und Besucher ging an diesem Abend ein Traum in Erfüllung.

Nachdem Bürgermeister Stefan Welzel die illustre Anzahl Ehrengäste begrüßt hatte, wurden die Gesundheitstage offiziell von Schirmherr Klaus Holetschek, CSU-Fraktionsvorsitzener im bayerischen Landtag, eröffnet. "Kneipp war ein Visionär der Prävention und ich bin überzeugt, dass Bad Wörishofen heute die Hauptstadt der Prävention ist", sagte Holetschek, der lange Bürgermeister in Bad Wörishofen war. Das Kneippsche Erbe zu erhalten sei deshalb besonders wichtig. In der heutigen Hightech-Zeit bei zunehmenden psychischen Erkrankungen sei zudem der von Priorin Schwester Johanna geprägte Leitsatz "jede Anwendung ist eine Zuwendung und jede Zuwendung eine Anwendung" besonders wichtig.

