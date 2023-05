Hofflohmarkt in der Gartenstadt: Alte Schätzchen und jede Menge Spaß

Bei schönstem Sonnenschein flanieren zahlreiche Flohmarktbegeisterte durch die Straßen der Wörishofer Gartenstadt. 107 Haushalte verkaufen auf ihrem Grundstück ihre Schätze.

"Es ist wie im Campingurlaub in Italien", bemerkt Sabine Jähn an ihrem sonnigen Verkaufsstand vor dem Haus begeistert, "jeder läuft mit einem Lageplan herum, es sind sogar Besucher aus Augsburg, München, Krumbach und Günzburg hier." Dass der Hofflohmarkt in diesem Jahr noch größeren Anklang fand als bei seiner Premiere, freute Organisator Robert Wurm besonders.

Die Gäste in der Gartenstadt werden mit einem Lächeln empfangen

Ein paar Tische direkt vors Haus stellen, seine zu verkaufenden Schätze wie Bücher, Spielzeug, Kuscheltiere, Dekoartikel, Geschirr, Gemälde, Werkzeug, Kleidung, Fahrräder und mehr liebevoll darauf oder daneben drappieren, sich mit einem Lächeln danebensetzen, fertig. So einfach ist ein Hofflohmarkt, wenn er richtig gut organisiert ist und ein ausgedruckter oder online abrufbarer Plan für Orientierung sorgt.

Der Organisator des Gartenstädter Hofflohmarktes, Robert Wurm, freute sich über 107 teilnehmende Haushalte und viele strahlende Gesichter. Foto: Kathrin Elsner

"Die Idee ist mega", sind sich an diesem sonnenverwöhnten Tag viele Flohmarktbegeisterte einig, ob hinter oder vor den Verkaufstischen. Eines fällt beim Betreten jedes einzelnen Grundstücks besonders auf: Durchwegs jeder Gartenstädter empfängt die Besucherinnen und Besucher mit einem fröhlichen Lächeln und ehrlicher Freundlichkeit. Und es geht um den Spaß, nicht um den Gewinn.

"Wenn einer zu mir sagt, dass es ihm zu teuer ist, schenk ich's ihm einfach", sagt Eddie Takilel und holt spontan einige Musik-CDs aus seinem Fundus, um sie an Besucherinnen zu verschenken, die gerade die schönen am Rosenbogen im Wind flatternden Abendkleider bewundern.

Bunte Luftballons und selbst gebastelte Schilder wiesen auf fröhliche Art den Weg zu den Verkaufsständen. Foto: Kathrin Elsner

Familie Kistner hat mit ihren beiden Töchtern ein großes Flohmarktschild gebastelt, an dem bunte Luftballons baumeln, denn diese sind das eindeutige Zeichen für einen Verkaufsstand. Hier gibt es sogar Waffeln und besten Kaffee. Wer sich für das kulinarische Verwöhnprogramm erkenntlich zeigen möchte, wirft eine kleine Spende in eine Pferdespardose, die bei jedem Münzeinwurf wiehert. Die jungen Mütter Miriam Herz und Maike Koll verkaufen ihre nicht mehr benötigte Babykleidung. Und dann ist da noch eine Kiste mit kleinen Babyutensilien, auf der "Zu verschenken" steht.

Lesen Sie dazu auch

Der Gartenstädter Hofflohmarkt war ein voller Erfolg. Foto: Kathrin Elsner

"Einfach um anderen auch etwas Gutes zu tun, die Mütter freuen sich so sehr darüber", erzählen sie und lächeln warmherzig. Leila Cerneli hat sich mit Freunden zusammengetan und verkauft Kinderspielzeug und mehr zum kleinen Preis. Neben dem Verkaufsstand sitzt ein großer Teddybär mit einer Spardose. "Für Kinder in Moldawien", ist auf einem Schild zu lesen, den gesamten Erlös spendet der Freundeskreis an diesem Tag an diesen guten Zweck.

Viele Besucherinnen und Besucher beim Hofflohmarkt in der Gartenstadt

Robert Buchhauser ist aus Krumbach angereist und zieht mit seinem Fahrrad einen bereits gut befüllten Anhänger hinter sich her. "Das hat einfach Charme hier, und es ist wirklich gut organisiert", schwärmt er und zeigt begeistert sein Lieblingsfundstück, einen großen, grünen, freundlich dreinblickenden Keramikfrosch. Der Wörishofer Werner Niklas hat einen besonderen Schatz gefunden: ein altes Fotoalbum eines bekannten Einheimischen.

"Das schenke ich Michael Scharpf", verrät er mit einem breiten Lächeln, der Stadthistoriker wird sich freuen. Robert Weinberger kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. "Eigentlich wollte ich mich einfach nur viel bewegen, aber jetzt ist es der erfolgreichste Flohmarkt meines Lebens geworden", erzählt er und freut sich über die zum Schnäppchenpreis erstandenen Verdi- und Heavy-Metal-CDs.

Viele Familien ziehen bei schönstem Sonnenschein zu Fuß oder mit dem Fahrrad durch die Straßen. "Es ist ein entspannter Spaziergang durch die Gartenstadt, und wir lernen Viertel kennen, in denen wir noch nie waren", freut sich eine Mutter. Dass in den Randgebieten nicht ganz so viel los ist, nehmen die Gartenstädter gelassen. "Wir haben nebenher die Gartenarbeit gemacht, die Kinder waren draußen an der frischen Luft, wir sehen das positiv", ist von einer Familie in der Waldstraße zu hören, in der auch Rosa und Friedrich Hackspiel ihre Garage zu einem großen Verkaufsstand umfunktioniert haben. Viele bunte Kuscheltieraugen blicken die Besuchenden von einem großen Tisch aus an. "Die nicht verkauften Plüschtiere spenden wir an Kinder aus der Ukraine", verraten sie und verschenken spontan einen leuchtend gelben Regenschirm an eine Passantin.

96 Bilder Strahlende Gesichter beim Hofflohmarkt in der Gartenstadt Bad Wörishofen Foto: Kathrin Elsner

"Viele Leute, viel Freude und glückliche Kinder", fasst Organisator Robert Wurm den gelungenen Tag treffend zusammen und schenkt einem Nachbarn kurzerhand einen Minikühlschrank, in dem stolze zwei Flaschen Bier Platz finden. Die Begeisterung des Beschenkten ist groß, auch wenn seine liebe Frau sich nicht ganz sicher ist, ob sich im Familienhaushalt am Ende des Flohmarkttages weniger oder mehr "Kruscht" befindet.