Magischer Moment: Engel Martina erhellt das Weihnachtshaus der Löwenthals

„Das ist der schönste Engel, den ich je gesehen habe, das ist ja der Wahnsinn“, freute sich Katharina Holder, die mit ihren drei ebenso begeisterten Kindern aus dem Staunen nicht mehr heraus kam. In ihrem leuchtenden Weihnachtsengelgewand verzauberte Martina Pischel Klein und Groß und rührte teils zu Tränen. Daniel Löwenthal übernahm derweil eine geheimnisvolle Aufgabe.

Wenn ein Engel in leuchtendem Gewand vor einem liebevoll beleuchteten Weihnachtshaus steht, ist die vorweihnachtliche Romantik perfekt. Aufgeregt warteten zahlreiche Familien vor dem Anwesen von Daniel und Harry Löwenthal in Bad Wörishofen, bis der vom weißen Gewand bis in die Engelsflügelspitzen beleuchtete Weihnachtsengel hervortrat. Mit großen Augen blickten die Jüngsten den zauberhaften Himmelsboten an und übergaben ihm vertrauensvoll ihre liebevoll gebastelten und gemalten Wunschzettel fürs Weihnachtsfest.

Icon Galerie 52 Bilder Daniel und Harry Löwenthal vom Skyline Park verwandeln ihr Privathaus in ein weihnachtliches Lichtermeer mit vielen Attraktionen.

„Du hast ein ganz schönes Kleid an“, sagte ein kleines Mädchen bewundernd und freute sich, aus dem mit Lichterketten verzierten Engels-Körbchen eines von 500 eigens angefertigte Nougat-Busserl mit nach Hause nehmen zu dürfen.

Daniel Löwenthal übernahm die Aufgabe des himmlischen Helfers. „Die Kinder geben dem Weihnachtsengel ihren Wunschzettel in der Hoffnung, dass das Christkind die Geschenke dann bringt“, erzählte er gerührt, „ich finde es ganz toll, wenn die Kinder sich ihre Welt heil und schön erhalten“. Selbstverständlich werden die Wunschzettel ans Christkindlpostamt in Himmelstadt weitergeleitet, betonte er, auch er selbst schicke seinen persönlichen und in seinem Fall humorvollen auf die Arbeit im Allgäu Skyline Park der Familie Löwenthal bezogenen Wunschzettel an die Weihnachtspostfiliale.

Dass der Weihnachtsengel in diesem Jahr vor dem Weihnachtshaus der Eheleute auftrete, sei eine ganz spontane Idee gewesen, umso mehr freue er sich über die große und sehr positive Resonanz. „Wir haben so was noch nie erlebt, wir freuen uns wie die Kinder“, sagte Lilia Saftschenko und strahlte übers ganze Gesicht, „für uns ist schon Weihnachten, wir brauchen kein Geschenk“. Ihre Schwester war sogar samt Ehemann für den leuchtend magischen Moment aus Augsburg angereist.

Für Weihnachtsengel Martina Pischel ist es die Abschiedstour

Auch der Weihnachtsengel selbst lächelte nach der großen Aktion selig. „Am Schönsten ist es, wenn die Kinder still vor mir stehen bleiben und ganz fasziniert sind“, erzählte Pischel. Nach 16 Jahren ist Martina Pischel das letzte Mal auf ihrer Reise als „Weihnachtsengel to go“ unterwegs und macht nicht nur sehr viele Christkindlmarkt-Besucher in Landsberg glücklich, sondern besucht ehrenamtlich auch zahlreiche Seniorenheime. Dass sie in ihrem letzten Jahr bei Daniel und Harry Löwenthal auftreten durfte und miterlebte, wie die beiden Weihnachtsfans ihre Herzen und Tore für die Menschen öffnen, sei eine Ehre für sie gewesen. Und dann kommt ihre allzeit helfende Mama Johanna Immel durch die Garagentür, um ihr aus dem ausladenden Gewand zu helfen. „Sie ist der wahre Engel auf Erden“, findet der Weihnachtsengel und strahlt.