Bad Wörishofen

vor 17 Min.

Musikfest: Bad Wörishofen verneigt sich beim Festival der Nationen vor Vivaldi

Musikantengruß am Denkmalplatz: Der Gemeinschaftschor von sieben Blaskapellen war ein Höhepunkt des Musikfestes in Bad Wörishofen.

Plus Das Musikfest beim Festival der Nationen macht Bad Wörishofens Innenstadt zu Konzertbühne. Das Angebot reicht von Musikworkshops für Kinder bis zur Kutschfahrt.

Von Maria Schmid Artikel anhören Shape

Das „Musikfest“ im Rahmen des Festivals der Nationen in Bad Wörishofen stand ganz im Zeichen des venezianischen Priester-Komponisten aus dem Barock: Antonio Vivaldi. Wer kennt sie nicht, seine „Vier Jahreszeiten“? Bad Wörishofens Innenstadt wurde zur großen Konzertbühne, bei freiem Eintritt zu allen Veranstaltungen.

Kein anderer Komponist verstand es in so hervorragender Weise, die Wechsel der Jahreszeiten musikalisch in Szene zu setzen, wie es Vivaldi getan hat. Bad Wörishofens Kirchenmusiker Karl Stepper hatte für den Festgottesdienst ebenfalls Vivaldi ausgewählt.

