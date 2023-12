Piratenschiff-Spielplatz: Bad Wörishofens Grund- und Mittelschule sticht in See

Der neue Spielplatz der Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen ist fertig. Bei der Gelegenheit wird das Leitungsteam der Schule vorgestellt.

Anderen eine Freude machen, dafür steht der Adventskalender. Das gilt auch für die insgesamt 780 Kinder und Jugendlichen der Pfarrer-Kneipp Grund- und Mittelschule in Bad Wörishofen. Ungeduldig warteten sie auf den 1. Dezember. Dem Nachwuchs eine Freude bereitete Hans Joachim Kania, der zu seinem 80. Geburtstag im Herbst dieses Jahres den jungen Kneippstädterinnen und Kneippstädtern ein Piratenschiff für ihren Pausenhof versprach. Am 1. Dezember nun wurde das mit Fallschutzmatten ausgestattete Großspielgerät feierlich seiner Bestimmung übergeben.

„Die Hospitationsstunden für das Handwerk während der Bauphase sind beendet, die Segel sind gesetzt“, sagte Rektor Johannes Wagner, der sich über die dringend notwendige Aufwertung des Schulhofs freut. Bereits seit einigen Jahren ankert das – ebenfalls von Kania finanziell unterstützte – „Schwesterschiff“ im örtlichen Freibad und wird in den Sommermonaten regelmäßig von den jungen Besuchern geentert. Umso mehr freute sich Bürgermeister Stefan Welzel, dass nun auch die Grund- und Mittelschüler ein eigenes Piratenschiff an ihrer Schule haben. Der Rathauschef erinnerte, ebenso wie der evangelische Pfarrer Michael Kolbe, die zwei der fünf Säulen der Kneipp´schen Lehre: Wasser und Bewegung. Für beides stehe das Spielgerät.

Bürgermeister Stefan Welzel befördert Schulleiter Johannes Wagner zum Kapitän

Welzel nutzte die Gelegenheit, um kurzerhand Schulleiter Wagner zum Kapitän zu befördern. „Bad Wörishofen ist nicht nur eine Stadt für Touristen und alte Leute, sondern auch für Kinder und Jugendliche“, meinte Hans Joachim Kania. Die beiden nun mit seiner Hilfe realisierten Projekte – der Bau des Verkehrserziehungsplatzes und der Piratenschiffe – waren ihm eine Herzensangelegenheit. Für die jüngste Spende bedankten sich die „Pausenengel“ mit einem in verschiedenen Sprachen gehaltenen Danke-Plakat beim Stifter. Als Erinnerung überreichte ihm Schülersprecherin Nedada Dafic ein Modell aus Holz sowie Metall und bedankte sich im Namen aller Schülerinnen und Schüler.

Die Schülerinnen und Schüler aus Bad Wörishofen habe auch eine Überraschung für Stifter Hans Kania

Dankbar zeigten sich auch der leitende Schulamtsdirektor Bertram Hörtensteiner und Schulrätin Angela Börner – und das in doppeltem Sinn. Über die großzügige Unterstützung der Bad Wörishofer Schule und dass die Amtseinführung des neuen Schulleitungsteams erfolgen konnte. Obgleich Rektor Johannes Wagner bereits seit 27 Monaten Schulleiter ist, konnte die Stelle der Konrektorin durch Carolin Rauch erst Anfang November besetzt werden.

Die „Pausenengel“ bedankten sich bei Spender Hans Joachim Kania mit einem in verschiedenen Sprachen gehaltenen Danke-Plakat und versprachen, stets gut auf „ihr“ Piratenschiff aufzupassen. Foto: Marcus Barnstorf

Das Trio komplettiert nun Annemarie Bock als 2. Konrektorin. Die Pandemie, krankheitsbedingte Ausfälle sowie ein personeller Wechsel verzögerten eine rasche Einführung. Bereits seit 13 Jahren ist Wagner in Bad Wörishofen tätig. Ihm attestierte Hörtensteiner Standhaftigkeit. Diese sei auch nötig, um mit Weitblick das „Schulschiff“ zu lenken. Schließlich sei Wagner erster Ansprechpartner und habe stets ein offenes Ohr für alle.

Das sind die Aufgaben des neuen Leitungsteams der Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen

Seine Stellvertreterin, Carolin Rauch, ist neu im Schulleitungsteam. Vor neun Jahren trat sie an der Mittelschule Gersthofen (Kreis Augsburg) ihre erste Stelle als Lehrerin an. Im September 2016 wechselte sie in den Schulamtsbezirk Unterallgäu/Memmingen. Dort ist sie Fachbetreuerin für Verkehrs- und Sicherheitserziehung. Sie wird, ebenso wie die 2. Konrektorin, sich unter anderem um die Unterrichtsentwicklung kümmern. Annemarie Bock ist seit drei Jahren in Bad Wörishofen tätig. Als qualifizierte Beratungslehrkraft engagiert sich die Grundschullehrerin derzeit besonders um die neue Deutschklasse der zweiten bis vierten Jahrgangsstufe, dort besonders für die Lese- und Sprachförderung. Rektor Johannes Wagner freut sich gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen das große Abenteuer mitzugestalten. Er schloss den Festakt am gestrigen Nachmittag mit den Worten „Für Euch Schule zu machen, das macht Freude!“.