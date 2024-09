Stadtwerke Bad Wörishofen feiern das „Festival der Elemente“

Nach dem BR-Festival und vor dem Festival der Nationen liegt in Bad Wörishofen diesmal noch ein drittes: das Festival der Elemente. Die Stadtwerke Bad Wörishofen feiern damit am Wochenende gleich mehrere Jubiläen auf einmal.

100 Jahre eigenes Stromnetz in Bad Wörishofen und 75 Jahre Stadtwerke sind nur zwei Jubiläen, die am Sonntag, 22. September, gemeinsam mit der Bevölkerung gefeiert werden sollen. Dazu kommen 85 Jahre Eigenbetrieb, 60 Jahre Wasserkraftwerk und 40 Jahre Gasversorgung. Von 11 Uhr bis 16.30 Uhr gibt es dazu am Stadionring viel zu sehen. „Wir bieten ein buntes Programm für Alt und Jung, für das leibliche Wohl durch hiesige Vereine ist ebenfalls gesorgt“, freut sich Peter Humboldt, Werkleiter der Stadtwerke Bad Wörishofen. Bei diesem „Tag der offenen Tür“ erhalten alle Besucherinnen und Besucher einen spannenden Einblick hinter die Kulissen ihres Energieversorgers. „Kommen Sie vorbei, informieren Sie sich und feiern Sie mit uns“, sagt Peter Humboldt.

Das ist beim „Festival der Elemente“ in Bad Wörishofen geboten

Die heimischen Musikkapellen sorgen für die musikalische Umrahmung: von 11 Uhr bis 13.30 Uhr spielt die Stadtkapelle Bad Wörishofen und von 14 Uhr bis 16.30 Uhr sorgt der Musikverein Schlingen für die Unterhaltung im Festzelt. Außerdem wird es ein Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie geben, wie eine Schnitzeljagd, Hüpfburgen, Torwand, Kinderschminken und ein Gewinnspiel. Kostenlose Parkmöglichkeiten bestehen am Park-und-Ride-Platz am Stadionring und an der Eishalle.

Die Stadtwerke Bad Wörishofen gehören zu hundert Prozent der Stadt Bad Wörishofen und versorgen die Menschen hier mit Strom, Erdgas, Wärme und Wasser aus den eigenen Brunnen. Die Stadtwerke sind außerdem verantwortlich für die Verkehrsbetriebe und die städtischen Parkhäuser. Begonnen hat die Geschichte der Stadtwerke bereits vor über 100 Jahren: Seit dem Jahr 1892 gibt es in Bad Wörishofen eine zentrale Wasserversorgung. Im Februar 1886 erstrahlte zum ersten Mal die Wörishofer Hauptstraße „in gleißendem Licht“, wie die Ortschronik berichtet.

Vor 100 Jahren brach in Bad Wörishofen das Zeitalter der Elektrizität an

Das Zeitalter der Elektrizität in Wörishofen war angebrochen. Den Grundstein legte Bad Wörishofen 1924 mit dem Erwerb des Stromnetzes von der Lokalbahn München AG. 1939 wurde das Gemeindewerk in einen Eigenbetrieb umgewandelt, 1949 wird Bad Wörishofen zur Stadt erhoben – aus den Gemeindewerken werden die Stadtwerke. Pläne für den Bau eines eigenen Wasserkraftwerks an der Wertach reifen heran und werden 1962 vom Stadtrat beschlossen. Nach nur 17 Monaten Bauzeit geht das Kraftwerk im August 1964 in Betrieb. Ab 1984 wird das Gasnetz aufgebaut, zunächst in der Kernstadt, dann in der Gartenstadt und im Gewerbegebiet, später wird Schlingen mit Gasleitungen erschlossen. 2014 erfolgt der erste Teil der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen des Quellgebietes in Eggenthal, in den folgenden Jahren werden die restlichen Quellen und die Wasserspeicher saniert, in Hartenthal entsteht im Jahr 2022 ein neuer vollautomatisierter Hochbehälter.