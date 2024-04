Pilotprojekt: Becken-Pinkler im Freibad werden nun "überführt"

Türkheim ist ausgewählt worden, um an einem bayernweiten Pilotprojekt teilzunehmen. Im Freibad werden Becken-Pinkler künftig mit einer grünen Wolke enttarnt.

In einigen Wochen öffnet in Türkheim das Freibad wieder seine Tore - und dieses Jahr wird eine ganz besondere Eröffnung gefeiert, womöglich sogar mit Beteiligung aus dem Ministerium in München. Türkheim wird nämlich Schauplatz eines Pilotprojekts, das nur noch in vier weiteren Orten des Freistaats startet. Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz testet hier im Sommer 2024 ein neues Wasserkonzept.

Das Projekt ermöglicht es, die Wasserqualität im Schwimmbad an heißen Tagen von Grund auf zu verbessern. In der Schwimmsaison 2024 werden Urinausscheidungen mit einer grünen Wolke rund um den entsprechenden Schwimmer oder die Schwimmerin sichtbar. So soll der soziale Druck auf die Badegäste erhöht werden, die Toiletten des Freibads zu benutzen. Im Babybecken wird der Test aus Gründen ausgesetzt.

Eine Gefahr besteht durch die grüne Farbe nicht

Eine Gefahr für die Schwimmerinnen und Schwimmer besteht durch die Grünfärbung nicht. Das Wasser erscheint zwar in einer giftigen Farbe, ist aber absolut ungiftig, hautverträglich und eigentlich sogar trinkbar, heißt es in einer Pressemitteilung. Die chemische Zusammensetzung der Wasserbeigabe ähnelt der von Lebensmittelfarbe - mit dem Unterschied, dass sie mit dem im Urin enthaltenen Harnstoff reagiert und sich dann von durchsichtig auf Grün färbt. Wer also in diesem Sommer ins Becken pinkelt, wird damit binnen Sekunden "überführt".

Dass das Projekt von Erfolg gekrönt sein könnte, zeigen erste Tests im Türkheimer Freibad, bei dem künstlich hergestellter Harnstoff ins Wasser gegeben wurde. Das Becken färbte sich sofort durchgehend grün.

Dieser Artikel erschien am 1. April 2024 - und wie von den meisten Leserinnen und Lesern vermutet, handelt es sich hierbei um einen Aprilscherz.