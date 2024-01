Viele Termine in Breitenbrunn, auf die man sich freuen kann

Beim Neujahrsempfang Breitenbrunn ging es auch um zahlreiche Veranstaltungen. Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde haben auch 2024 wieder viel vor.

Auch 2024 kann sich die Gemeinde Breitenbrunn dank der rührigen Vereine auf zahlreiche Veranstaltungen freuen. Beim Neujahrsempfang, bei dem Terminfindung und Geselligkeit im Vordergrund standen, wurde diese Vielfalt sehr deutlich. Aus den unterschiedlichen Bereichen trommelte Bürgermeister Jürgen Tempel Vereinsvorstände und Verantwortliche zusammen und lobte das Engagement. „Wir müssen nicht wegfahren, bei uns ist so viel los, da ist für Jeden was dabei“, sagte das Gemeindeoberhaupt am Rednerpult. Der Breitenbrunner Obst- und Gartenbauverein plant Mitte Mai erstmals eine Aktionswoche für die Bürgerinnen und Bürger und am 24. August soll das zweite Rückewagentreffen in Breitenbrunn stattfinden. „Das ist schon etwas Besonderes.“

Jugendförderung ist in der Gemeinde Breitenbrunn sehr wichtig

Im Rückblick wurde klar, dass die Gemeinde ein aufregendes Jahr mit vielen Baustellen hinter sich gebracht hat. Heuer sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen werden und Tempel machte zudem gleich auf einen Förderbescheid in Höhe von vier Millionen Euro aufmerksam, den die Gemeinde bekommen hat. Gefördert werden Glasfaseranschlüsse bis zum Haus in den Ortsteilen Loppenhausen und Bedernau. Die Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen ist der Gemeinde schon lange wichtig. "Es ist eine Selbstverständlichkeit, die Vereine pro betreutem Jugendlichen 15 Euro auszuzahlen", so Tempel.

Die wichtigsten Termine 2024 in der Gemeinde Breitenbrunn:

9. Februar: Jubiläumsball Bedernau

17. Februar: Funkenfeuer Loppenhausen

2. März: Theaterpremiere Loppenhausen

9. März: Jahreskonzert Musikkapelle Breitenbrunn

Musikkapelle 31. März: Jahreskonzert Loppenhauser Musikanten

Loppenhauser Musikanten 20. April: Jahreskonzert Musikverein Bedernau

Musikverein 28. April: Motorradsegnung Bedernau

13. bis 20. Mai: Aktionswoche Obst- und Gartenbauverein Breitenbrunn

8. Juni: Dorfflohmarkt Bedernau

14. Juni: Gemeinschaftsübung der Feuerwehren

21. bis 23. Juni: Dorfbachfest Breitenbrunn

13./14. Juli: Seenachtsfest Loppenhausen

5. bis 12. August: Partnerschaftsfahrt in die Bretagne

23. bis 25. August: Stadelfest Bedernau

24. August: 2. Rückewagentreffen Breitenbrunn

28. bis 30. August: Partnerschaftsfahrt nach Ungarn

14. September: Mopedtreffen der Dorfbachheizer Breitenbrunn

20. bis 22. September: Herbstfest Loppenhausen

9. November: Theaterpremiere Breitenbrunn

24. November: Nacht der Lichter in Breitenbrunn