Warum für Bürgermeister Tempel die Eiswürfelfabrik eine coole Sache ist

Plus Wasser, Strom, Internet: Breitenbrunn investiert in die Infrastruktur. Jürgen Tempel erklärt, wieso die teils umstrittene Eiswürfelfabrik dafür Vorteile bringt.

Von Melanie Lippl

Gerne schaut Jürgen Tempel auf den Online-Energiemonitor der LEW für seine Gemeinde. Je höher die Prozentzahl der Eigenversorgung, umso mehr freut es den Bürgermeister von Breitenbrunn. "Jede Gemeinde muss ihren Strom selbst erzeugen", ist er der Meinung. Die geplanten größeren Photovoltaik-Freiflächen-Anlagen, die vielleicht schon im kommenden Jahr gebaut werden könnten, hält er deshalb für sehr wichtig. "Ich denke, das ist der richtige Weg in Zeiten von Klimawandel und Energieknappheit." Klimawandel ist ein Thema, das so manche Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde auf den Plan ruft. Sie stehen der Ansiedlung einer Fabrik zur Eiswürfelherstellung in Loppenhausen skeptisch gegenüber, weil sie für die Zukunft eine Wasserknappheit in der Gemeinde befürchten. Tempel sieht das Problem jedoch an ganz anderer Stelle, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert.

Die Eiswürfelfabrik könne mit einem Mittelwert von 12,5 Kubikmetern Wasser pro Stunde beliefert werden, so Tempel - das habe ein Gutachten ergeben. "Mehr ist nicht zu entnehmen." Tempel rechnet mit rund 250 Kubikmetern am Tag und Spitzenverbräuchen von 20 Kubikmeter, aber "das kann mal eine Stunde sein". Bis die Fabrik auf 100 Prozent Auslastung komme, werde es ohnehin zehn Jahre dauern, so der Bürgermeister.

