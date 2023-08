Bürgermeister Tempel "sprachlos" über Behauptung zur Eiswürfel-Fabrik

In der Bürgerversammlung in Loppenhausen wurde heiß diskutiert über eine geplante Eiswürfel-Fabrik. Bürgermeister Tempel legt nun Zahlen vor.

Ein heißes Thema in Loppenhausen ist der geplante Bau einer Eiswürfel-Fabrik, denn so mancher befürchtet, dass das Wasser in Zukunft angesichts des Klimawandels knapp werden könnte. Auch in der Bürgerversammlung wurde darüber diskutiert. Dort sprach eine Bürgerin davon, dass die Fabrik 1700 Kubikmeter Wasser pro Tag verbrauchen soll. "Eine solche Zahl ist weder rechtlich noch technisch irgendwie möglich", meldet sich nun Bürgermeister Jürgen Tempel zu Wort. "Solche Behauptungen machen mich im ersten Moment sprachlos."

Tempel spricht von "haltlosen" Zahlen, schließlich würde es sich dabei hochgerechnet um eine Jahresmenge von 620.500 Kubikmeter Wasser handeln. "Unsere Genehmigung für die Wasserversorgung ist nur halb so hoch und damit würde unser Wasserwirtschaftsamt eine solche Abnahmemenge von vornherein nicht genehmigen", so der Bürgermeister. "In unseren hydraulischen Berechnungen gehen wir von einem Spitzenbedarf - also nicht regelmäßig - von 12,5 Kubikmeter/Stunde aus."

Bürgermeister legt Rechnung zur Eiswürfel-Fabrik in Loppenhausen vor

Selbst wenn der Spitzenbedarf über 24 Stunden abgerufen würde, wären es 300 Kubikmeter am Tag, erläutert Tempel weiter. Die von der Bürgerin angegebene Wassermenge sei mehr als fünfmal so hoch. "Nebenbei bemerkt ist seit 2003 ist der Wasserverbrauch im Versorgungsgebiet um mehr als 50.000 Kubikmeter gesunken", ergänzt Tempel. Das liege vor allem am Rückgang der Viehhaltung in der Landwirtschaft. (mz, home)

Lesen Sie dazu auch