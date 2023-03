Drama, Action, Popcorn: Das war das Cine-Maniacs Filmfestival

Rund 160 begeisterte Filmfans besuchten das Cine-Maniacs Filmfestival in Türkheim. Warum das Event zurecht den Titel "Filmfestival des besonderen Films" trägt.

"Besuchertechnisch sind wir fast wieder auf Vor-Corona-Niveau", begrüßte Kino-Inhaber Kai Erfurt die rund 160 Filmfans zum 27. Cine-Maniacs Filmfestival und strahlte. Gemeinsam mit Thomas Zeug führte er durch eine sehr unterhaltsame, abwechslungsreiche Filmnacht. Die Filmfreaks aus der ersten Reihe hielten geschlossen bis morgens um fünf Uhr durch, rosafarbene Nackenhörnchen inklusive.

Kai Erfurt vom Filmhaus Huber in Türkheim und sein "glückliches Händchen" bei der Filmauswahl

"Es ist eine coole Community, coole Leute, man darf eigentlich kein Cine-Maniacs verpassen", sagte Besucherin Zeljka Sakotic begeistert. "Kais Filmauswahl kann man immer vertrauen, er hat ein glückliches Händchen", befand Stephan Klofat, der das "Filmfestival des sonderbaren Films" bereits seit rund 20 Jahren besucht. Bei den drei Lang- und 24 Kurzfilmen blieben keine Wünsche offen, nahezu jedes Genre war vertreten. "Man bekommt auch Zugang zu Filmen, die man sich sonst nicht anschauen würde", schwärmte Sandra Freudenberg und spielte auf den Oscar-prämierten Film "The Whale" an, der nicht nur Damen im Publikum zu Tränen rührte. Matthias Haller gelang mit seinem Kurzfilm "Button Down" ein ungewöhnlicher Animationsfilm, der aus Einzelfotos in sogenannter Stop-Motion gedreht wurde.

Nach einem Energy-Drink in der letzten Pause um 2 Uhr erfüllten die Filmfans Thomas Zeug den Wunsch eines Action-Selfies. Foto: Kathrin Elsner

Der beim Cine-Maniacs wohlbekannte Filmemacher Dennis Klose aus Bremen hatte einen sehr persönlichen Kurzfilm eingereicht, in dem er den Tod seines Vaters verarbeitete und der die Zusehenden nachdenklich werden ließ. Und so wechselten sich Drama, Action, Horror und Komödie genauso ab wie im echten Leben. Regisseur Flo Lackner aus Kärnten hatte seinen Langfilm "Operation White Christmas" selbst noch nicht auf der großen Leinwand gesehen und war begeistert, dass die Reaktion der Filmfans ganz nach seinen Wünschen ausfiel. "Es ist schon cool, wenn an den richtigen Stellen gelacht wird", sagte er zufrieden.

Filmfans halten sich beim Cinemaniacs-Festival in Türkheim mit Energy-Drinks wach

Und wer nach dem traditionellen Energy-Drink nachts um 2 Uhr noch fit war, kam in den Hochgenuss eines Hollywood-Streifens mit 180 Millionen Dollar Budget: "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben". Mit einem breiten Lächeln und den mitgebrachten Nacken- und Kuschelkissen unterm Arm verließen die verbliebenen Filmfans den Kinosaal. "Wann findet das nächste Cine-Maniacs statt?", fragte eine junge Frau mit leuchtenden Augen.

