Die Filmfreaks aus Reihe eins: Was reizt sie am Cinemaniacs-Festival? 

Plus Zum 27. Mal steigt das „Filmfestival des sonderbaren Films“ in Türkheim. Ein besonderer Freundeskreis wählt alljährlich die vermeintlich schlechtesten Plätze.

„Warum sitzen wir in der ersten Reihe, das ist doch mega bescheuert?“, fragte Dennis Lemke seinen Freundeskreis bei seinem ersten Cine-Maniacs Filmfestival vor zehn Jahren, doch zu diesem Zeitpunkt waren die vermeintlich schlechtesten Plätze im Kinosaal schon liebgewonnene Tradition. Mit Nackenhörnchen ausgestattet genießen die Freunde alljährlich sonderbare Filme auf sonderbaren Plätzen.