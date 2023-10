FC Loppenhausen tritt nach dem zweiten Remis auf der Stelle

Wieder kein Tor, wieder nur ein Punkt: Die Fußballerinnen des FC Loppenhausen kommen in der Bezirksoberliga nach dem nächsten 0:0 nicht vom Fleck.

Die Reserve des TSV Schwaben Augsburg überraschte Loppenhausen zu Beginn mit einem mutigen und engagierten Auftritt. Insbesondere die zahlreichen Diagonalbälle auf die schnelle Klara Schneider machten dem FC Loppenhausen zu schaffen.

So entstand auch die beste Möglichkeit für den Tabellenletzten in der ersten Hälfte, wenn auch mit tatkräftiger Unterstützung der Gäste. Einen Schneider-Querpass bugsierte Katrin Mayr beim Klärungsversuch aufs eigene Tor, doch Janine Huber rettete reaktionsschnell. Auch die Torhüterin der Gegenseite sollte noch im Mittelpunkt stehen, denn Loppenhausen kam besser in die Begegnung und erspielte sich zwei Hochkaräter. Lisa Nusser und Pia Hofmann brachten den Ball jedoch nicht an Anja Reichl vorbei.

Auch nach dem Seitenwechsel spielte sich das meiste Geschehen zwischen den beiden Strafräumen ab. Beiden Teams fehlten die letzte Präzision und Durchschlagskraft in der Offensive um sich entscheidend in Position zu spielen. In der Schlussphase hatten die Augsburgerinnen die größeren Reserven und mit Schneider die Entscheidung auf dem Fuß. Aus spitzem Winkel, aber aussichtsreich verzog sie letztlich doch deutlich neben das Tor. So blieb es am Ende beim mageren, aber gerechten Unentschieden.

FC Loppenhausen Huber, Bucher, Mayr, Matzka, Büchele J., Nusser, Horber, Hofmann, Binder Schwegle, Prestele / Seitz, Büchele L., Lutzenberger, Büchele M.

Schiedsrichter Halil-Ibrahim Ünal Zuschauer 30