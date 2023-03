Hausbrand

Brand in Mindelheimer Einfamilienhaus

In Mindelheim stand am frühen Morgen ein Haus in Flammen.

Von Moritz Maier

In der Georgenstraße kommt es am frühen Morgen zu einem Brand - die Feuerwehr rückt in voller Montur aus. Der Einsatz in Mindelheim läuft noch.

In der Mindelheimer Georgenstraße rückten am frühen Morgen viele Einsatzkräfte aus. Gegen 6 Uhr wurde den Behörden ein Feuer in einem Einfamilienhaus gemeldet. Vor Ort wurde klar: Eine Zwischendecke des Hauses stand in Flammen. Als der Brand entstand, waren noch zwei Menschen im Haus Als der Brand begann, waren noch zwei Menschen im Haus. Wie die Polizei der Einsatzzentrale Schwaben Süd/West auf Nachfrage mitteilte, konnten jedoch beide noch rechtzeitig das Haus verlassen und niemand ist zu Schaden gekommen. Die Feuerwehrleute sind daraufhin mit vollem Atemschutz ans Werk, um den Brand – bei dem es zu einer großen Rauchentwicklung kam – zu löschen. Laut Polizeiangaben läuft der Einsatz momentan noch, Menschen seien jedoch nicht mehr in Gefahr. Zum verursachten Schaden gibt es derzeit noch keine Informationen. Lesen Sie dazu auch Bad Wörishofen Betrüger erbeuten in Bad Wörishofen mehrere tausend Euro

