Umfahrung Hausen: Derzeit ist Warten angesagt

Plus Der Stand der Umfahrung von Hausen stand im Mittelpunkt der dortigen Bürgerversammlung.

Die geplante Ortsumgehung stand im Mittelpunkt der Bürgerversammlung in Hausen: Bürgermeister Roland Hämmerle sowie Sarah Greif und Robin Schwinn vom Staatlichen Bauamt Kempten informierten darin über das Vorhaben, das viele Hausener seit Jahrzehnten herbeisehnen.