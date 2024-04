Beim Marktsonntag in Mindelheim ist für jeden etwas dabei

In Mindelheim finden am Wochenende Markt und Plärrer statt. Hier findet jeder etwas zum Genießen.

Während der Augsburger Plärrer schon seit dem Osterwochenende läuft, steckt man in Mindelheim noch in den letzten Vorbereitungen für Markt und Rummel in der Innenstadt und auf dem Forumsparkplatz - heuer zum ersten Mal unter der Leitung von Kilian Schmid, der als neuer Marktmeister in der Kreisstadt in die Saison startet. Während für ihn der Markt und alles, was dazugehört, vor allemviel Arbeit bedeutet, ist er für die Besucherinnen und Besucher doch eher was zum Genießen.

Für die einen bedeutet so ein Marktsonntag vor allem "Streetfood" in allen Variationen: Sie können sich gar nicht entscheiden, ob sie lieber eine Portion Pommes oder eine prall mit Obst und Gemüse gefüllte Tüte kaufen sollen - oder doch lieber, ganz klassisch, eine Bratwurst? Andere schwanken noch zwischen einem neuen Ledergürtel, einem dicken Geldbeutel (bloß: wofür?) und den dicken Wollsocken, die die Füße immer so schön warm halten - wobei man auf die in den anstehenden Monaten ja auch gut verzichten kann. Und wieder andere freuen sich einfach über so viele Gelegenheiten, einfach mal wieder mit Bekannten zu ratschen.

Für die Kinder ist so ein Marktsonntag sowieso das Höchste der Gefühle, zumindest wenn bei Mama und Papa, Oma oder Opa das Geld locker sitzt. Dann darf man sich nicht nur etwas Süßes in einer Tüte zusammenstellen, sondern auch mit dem Karussell eine Runde drehen oder im Autoscooter versuchen, so lässig über die Fläche zu cruisen wie es die Größeren bereits tun. Wer ganz viel Glück hat oder sogar noch einen Rest Taschengeld am Ende der Osterferien übrig, darf sich sogar eine Erinnerung an den Marktsonntag mit nach Hause nehmen, ein Spielzeug zum Beispiel, oder ein schönes Glitzerkettchen. So etwas ist zwar nicht immer nützlich und sinnvoll, aber macht einfach Spaß - und das ist es doch, worauf es bei einem solchen Marktsonntag ankommt.