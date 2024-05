Ikarus-Festival noch gigantischer? Besucheransturm und Top-DJs erwartet

Das "Ikarus Festival" am Allgäu Airport steigt an Pfingsten 2024 zum achten Mal. Inzwischen ist es eines der größten Open-Air-Events. Das erwartet die Besucher.

Eines der größten Open-Air-Festivals Deutschlands steigt rund um Pfingsten am Flughafen Memmingen. Die inzwischen achte Auflage des "Ikarus Festivals" will 2024 noch höher hinaus. Mit rund 14.000 Besuchern im Jahr 2015 gestartet, ist die Techno- und EDM-Veranstaltung im Allgäu seither stetig gewachsen. Nach der Corona-Pause kamen 2022 bereits 75.000 Gäste, vergangenes Jahr waren es laut Veranstalterangaben rund 91.000 Besucher - Rekord.

Heuer rechnet der Veranstalter Permanent Entertainment aus München sogar mit bis zu 130.000 Besucherinnen und Besuchern, die auf das weitläufige Gelände zwischen Memmingerberg, Ungerhausen, Hawangen und Benningen strömen könnten.

Zum Vergleich: Zu den deutschlandweit bekannten Open-Air-Events "Rock am Ring" und " Rock im Park" pilgerten 2023 jeweils rund 75.000 Musikfans.

Ikarus Festival: Wie viele Musikfans kommen 2024 an den Flughafen Memmingen?

Ob an den drei Festivaltagen tatsächlich so viele Menschen kommen, ist allerdings unklar. Die Zahl beruht lediglich auf Schätzungen der "Ikarus"-Verantwortlichen anhand des bisherigen Wachstums. Während Memmingerbergs Bürgermeister Alwin Lichtensteiger und manche Anwohner mit gemischten Gefühlen auf den erwarteten Gästeansturm blicken, sind die Vorbereitungen für die große Party längst im Gange.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Der Aufbau der insgesamt acht Bühnen läuft - neu ist heuer eine Bühne auf dem Campingplatz, auf der schon am Donnerstag die ersten DJs auftreten werden. Die große Hauptbühne namens "Olymp Stage" hat mit der "Nox Stage" die Plätze getauscht und befindet sich nun im Westen des Festivalgeländes. Hier gibt es ab Freitag die wohl bekanntesten Künstlerinnen und Künstler des Ikarus-Festivals zu sehen, darunter Dimitri Vegas & Like Mike, Boris Brejcha, Alle Farben und Fritz Kalkbrenner. Mit dem österreichischen Rapper Yung Hurn testet der Veranstalter heuer, ob neben EDM ("elektronischer Tanzmusik") und diverser Techno-Spielarten auch HipHop beim Publikum ankommt.

Ikarus 2024: Verschiedene Techno-Spielarten und internationale Top-DJs

Seine wahren Stärken hat das Ikarus-Festival aber seit jeher dort, wo es weniger kommerziell zugeht. Fans von Goa und Psytrance kommen an der "Medusa Jungle"-Bühne zwischen Bäumen auf ihre Kosten. Sowohl Ort als auch Optik der Bühnen passen sich dem jeweiligen Musikstil an. Im "Hade Cage" - einer düsteren Werkstatthalle des ehemaligen Militärflughafens - gibt es harten, pulsierenden Techno mit DJs wie Charlie Sparks oder Basswell. Hardstyle und Hardcore-Techno mit einem Tempo von rund 150 bpm ("beats per minute", auf dt. "Schläge pro Minute") hat an der Nox-Stage seinen Platz.

Zu den "Ikarus"-Klassikern gehören auch heuer die außergewöhnliche "Forest Stage" in einem Waldstück und das "Minos Tent". In dem riesigen Zelt mit Kuppel legen internationale Spitzen-DJs wie die Italienerin Deborah de Luca, "I Hate Models" aus Frankreich, der Berliner Kobosil oder Drumcode-Legende Adam Beyer aus Schweden auf. Mit Charlotte de Witte kommt in der Nacht von Sonntag auf Montag der derzeit wohl hellste Stern am weltweiten Techno-Himmel ins Allgäu. Die Belgierin sorgte mit zwei umjubelten Auftritten beim Coachella-Festival in Kalifornien jüngst für Aufsehen.

Bis zum frühen Montagmorgen werden rund 150 Künstlerinnen und Künstler auf dem "Ikarus" 2024 auftreten. Tickets gibt es noch in allen Kategorien, sowohl für Tagesbesucher als auch für das komplette Wochenende. Während sich das Geschehen auf dem Festivalgelände hauptsächlich auf die Abend- und Nachtstunden konzentriert, werden zahlreiche Besucher tagsüber auf dem Campingplatz vorfeiern. Der öffnet schon am Donnerstag ab 9 Uhr seine Pforten - hierfür wird allerdings ein Warm-up-Ticket benötigt. Hauptanreisetag der Besucherinnen und Besucher wird der Freitag sein. Hier rechnet die Polizei mit viel Verkehr und möglichen Staus rund um das Festivalgelände und auf den Zufahrtsstraßen.

Das Ikarus-Festival in Memmingen 2024 in Daten und Fakten: