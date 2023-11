Neues Kleinspielfeld? Dem TSV Kammlach fehlt der Platz

Plus Der TSV Kammlach ist so gefragt, dass dieser nun ein neues Kleinspielfeld braucht – und noch einiges mehr. Für eine Förderung drängt aber die Zeit.

Als der TSV Kammlach sein Kleinspielfeld der Gemeinde überlassen hat, damit diese darauf den Kindergarten erweitern kann, hatte wohl niemand mit einem derartigen Ansturm neuer Spielerinnen und Spieler gerechnet: Neben zwei F-, einer E- und zwei C-Jugendmannschaften sowie einer neuen Frauenmannschaft wollen nämlich auch 24 Bambini das Kicken üben. Für die insgesamt rund 200 Fußballspieler und -spielerinnen reichen der Soccerplatz bei der Grundschule, der als Ersatz für das Kleinspielfeld gebaut wurde, und der verbliebene Trainingsplatz bei Weitem nicht aus. Platz ist jedoch nicht das Einzige, was dem Verein fehlt. Im Gemeinderat stellte der TSV-Vorsitzende Thilo Mang eine Reihe weiterer Investitionen vor, die in den kommenden Jahren anstehen könnten.

"Wir wollten keine Salamitaktik, sondern alles ausführen, was kommen könnte", erklärt Mang die "Wunschliste" des Vereins. Die potenziellen Investitionen sind darauf nach einem Ampelsystem geordnet: Rot steht für dringenden Handlungsbedarf, Grün für wünschenswert, aber noch aufschiebbar. Ganz oben auf der Liste findet sich das Kleinspielfeld.