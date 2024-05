Kammlach

vor 21 Min.

Die Kinderbetreuung in Kammlach wird teurer

Plus Der Gemeinderat winkt beträchtliche Gebührenerhöhungen bei Kita, Hort und Krippe durch. Warum sich die Belastungen für die Eltern trotzdem in Grenzen halten.

Von Ulf Lippmann

In Kammlach wurde ein neuer Kindergarten gebaut, der alte wird saniert und die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst machen sich bei den Personalkosten bemerkbar. Deshalb steigen auch in Kammlach die Gebühren für die Kinderbetreuung. Im Gemeinderat stellte Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini in der jüngsten Sitzung zur Diskussion, um wie viel die Kosten für Kindergarten, Krippe und Hort erhöht werden sollen.

Beschlossen wurden Steigerungen von 20 bis 30 Prozent, doch diese Zahlen wurden gleich relativiert. Die Bürgermeisterin hatte auch die Durchschnittszahlen aus dem Landkreis für das Jahr 2023 besorgt und zeigte in ihrer Präsentation auf, dass die Kosten in Kammlach bisher meist unterm Landkreisschnitt liegen. Außerdem betonte sie, dass bei Kindergartenkindern 100 Euro im Monat automatisch vom Freistaat übernommen werden. In Kammlach bedeute dies, dass für ein Kind, dass den ganzen Tag im Kindergarten betreut wird, künftig 80 Euro im Monat fällig werden. "Das sind vier Euro pro Tag für eine wirklich gute Betreuung", so Steudter-Adl Amini. Eltern, deren Kinder weniger Stunden im Kindergarten verbringen, zahlen auch weniger. Auch Gemeinderätin Anja Otto betonte, dass das Team im Kammlacher Kindergarten ganz besonders gut sei. Deshalb sei der Anstieg um 20 Prozent auch gerechtfertigt. Ihre Ratskollegen stimmten zu, und so wurde die Erhöhung beschlossen.

