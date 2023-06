Jetzt wird die Reichsbrücke in Kammlach saniert

Plus Bereits im Oktober sollen die Sanierungs-Arbeiten an der Kammlacher Reichsbrücke abgeschlossen sein.

In Oberkammlach hat die Sanierung der denkmalgeschützten Reichsbrücke begonnen, über die in den vergangenen Jahren immer wieder diskutiert worden war. Voraussichtlich bis Oktober ist die rund 300 Jahre alte Brücke deshalb nicht befahrbar.

Für die Arbeiten sind Kosten in Höhe von 380.000 Euro veranschlagt. Abzüglich der Zuschüsse des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege (210.000 Euro), des Bezirks Schwaben (6960 Euro) und des Landkreises (15.000 Euro) muss die Gemeinde 160.000 Euro selbst tragen.