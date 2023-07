Kammlach sagt ja zur Wärmeplanung

Noch bevor das Heizungsgesetz beschlossen wird, entscheidet sich die Gemeinde Kammlach für eine Wärmeplanung und will so die Energiewende vorantreiben.

Mit knapper Mehrheit hat der Kammlacher Gemeinderat einer Wärmeplanung für die Gemeinde zugestimmt, zu der sie durch das geplante Heizungsgesetz in wenigen Jahren ohnehin verpflichtet sein könnte. Wie Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini auf Nachfrage mitteilt, stimmten sieben Gemeinderäte für die Wärmeplanung, fünf waren dagegen.

Die Wärmeplanung soll Gemeinden dabei unterstützen, die Energiewende voranzubringen. Ermittelt wird beispielsweise, wie alt und in welchem energetischen Zustand die Gebäude im Ort sind, wie groß ihr Wärmebedarf ist und welche Energieträger bislang eingesetzt werden, um ihn zu decken. Im zweiten Schritt geht es darum, was in der Gemeinde möglich wäre, also etwa um die Frage, ob die Abwärme eines nahegelegenen Industriebetriebs genutzt werden oder klimaneutrales Gas ins bestehende Gasnetz eingespeist werden könnte. Dritter Schritt sind dann konkrete Handlungsempfehlungen und ein Maßnahmenkatalog.

Noch ist unklar, welche Folgen das Heizungsgesetz für kleinere Kommunen wie Kammlach haben wird

All das kostet die Gemeinde, die damit beim Anbieter energie schwaben zu den zehn Pioniergemeinden zählt, 8000 Euro. Weil nach wie vor unklar ist, in welcher Form das Heizungsgesetz nach der Sommerpause verabschiedet wird und ob Kommunen mit weniger als 10.000 Einwohner tatsächlich zu einer Wärmeplanung verpflichtet werden, hätte mancher Gemeinderat gerne noch ein wenig abgewartet. Die Befürworter argumentierten hingegen damit, dass die Gemeinde damit die Basis für die künftige Energieversorgung lege. Das Thema war bereits in der Sitzung zuvor behandelt und verabredet worden, nun eine Entscheidung zu fällen. (baus)