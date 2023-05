Kirchheim

vor 37 Min.

An diesen Stellen setzt Kirchheim den Rotstift an – und an diesen nicht

In Kirchheim wächst die Sorge, dass das Vereinsheim viel zu teuer wird. In der Freinacht wurde deshalb eine entsprechend große "Spendenbox" auf dem Marktplatz aufgestellt.

Plus Der Markt Kirchheim steht vor großen Ausgaben und muss deshalb sparen. Im Finanzausschuss wurden Kürzungen diskutiert. Doch manche Themen fasst man nicht an.

Von Melanie Lippl

2,83 Euro: So viel war über die Spendentonne für den Gasthof Adler zusammengekommen, die in der Freinacht auf dem Kirchheimer Marktplatz aufgestellt worden war. Das Geld reicht nicht ganz, um all die Kosten zu decken, die auf die Gemeinde in diesem Jahr zukommen. Neben dem Adler, dessen geplante Kosten inzwischen auf sieben Millionen Euro gestiegen sind, schlucken andere Großprojekte wie die Schulsanierung und die Kindergartenerweiterung weitere große Summen, hinzu kommen steigende Kosten für Energie und Personal und ein Einbruch auf der Einnahmenseite. Schon mehrfach hat die Finanzverwaltung innerhalb ihres Ermessensspielraums deshalb den Rotstift angesetzt – nun war im nächsten Schritt der Finanzausschuss dran, zu streichen.

Kirchheim, das viele Jahre schuldenfrei war, steht heuer vor einer neuen Situation: Bis zum Ende kommenden Jahres wird der Markt laut Finanzplan mit rund zwölf Millionen Euro in der Kreide stehen. Aufgrund der angespannten finanziellen Lage muss der Haushalt deshalb mit dem Landratsamt abgestimmt werden, bevor der Marktrat ihn verabschieden kann.

