Was darf der Kirchheimer Adventszauber kosten?

Plus Im Kirchheimer Marktrat sind die Kosten für den Kirchheimer Adventszauber besprochen worden – was nicht jedem der Räte gefiel.

Von Melanie Lippl

Der Adventszauber lockt jedes Jahr viele Menschen nach Kirchheim - doch eine solche Veranstaltung kostet auch Geld. Rund 15.800 Euro hat der Markt im vergangenen Jahr für den Adventszauber ausgegeben, wie Kämmerer und Geschäftsstellenleiter Dominik Leder jüngst im Marktrat vorrechnete. Mit Einnahmen von rund 920 Euro kommt man auf ein Minus von etwa 14.900 Euro, die aus dem Haushalt finanziert wurden.

Die Ausgaben für den Adventszauber sind freiwillig, stellen aber auch eine indirekte Vereinsförderung dar, wie Leder erläuterte. Der Adventszauber soll auf den Prüfstand, geht es nach dem Haushaltskonsolidierungskonzept, also dem Sparplan, den sich Kirchheim auferlegt hat - oder besser: auferlegen hat müssen, nachdem das Landratsamt den letztjährigen Haushalt gerade noch so und unter dieser Auflage genehmigt hat. "Das Landratsamt hat auch nachgefragt, was bislang umgesetzt worden ist", so Leder in der aktuellen Marktratssitzung: "Bislang noch nichts."

