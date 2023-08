Was gerade auf der Baustelle des Gasthofs zum Adler in Kirchheim passiert

Plus Der Gasthof zum Adler wird zum Bürger- und Kulturzentrum umgebaut. So ist der aktuelle Stand der Bauarbeiten des Kirchheimer Großprojekts.

Mitten in Kirchheim ist seit einiger Zeit eine Großbaustelle: Der Gasthof zum Adler wird saniert und erweitert und soll künftig als Bürger- und Kulturzentrum den Vereinen eine neue Heimat geben. 3,15 Millionen Euro sind im diesjährigen Vermögenshaushalt dafür eingeplant, rund sieben Millionen Euro wird der Umbau voraussichtlich insgesamt kosten. Wir haben bei Bürgermeisterin Susanne Fischer nachgefragt, wie weit die Arbeiten schon fortgeschritten sind.

Im Neubau, in dem die Vereine unterkommen sollen, sind die Außenwände und Innenwände fertiggestellt, nun werde die Decke über dem Erdgeschoss eingeschalt, so die Bürgermeisterin.