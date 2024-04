Bürger-Info in Türkheim wird zur Demonstration des Zusammenhalts

Plus Drei Standorte für mögliche Flüchtlingsunterkünfte stehen in Türkheim zur Debatte. Bei einer Bürger-Info wurde darüber diskutiert.

Es war mutig von Bürgermeister Christian Kähler und seinem Gemeinderat, vor einer Entscheidung über Standorte für Notunterkünfte eine breite Öffentlichkeit einzubinden. Mutig – und richtig, wie sich jetzt eindrucksvoll gezeigt hat. Denn statt der von manchen befürchteten (und von einigen wohl auch erhofften) Streiterei rund um das kontroverse Thema Flüchtlinge, blieb die Bürger-Info wohltuend sachlich und geprägt von Respekt und dem erkennbaren Willen aller Beteiligten, eine verträgliche und akzeptable Lösung für Türkheim zu finden.

Dass drei "kleinere" Flüchtlingsheime verteilt auf das Gemeindegebiet leichter zu handeln sein werden als eine zentrale Notunterkunft in einem Zelt – man muss man kein Experte sein, um das zu wissen. Dass Anlieger jedoch auch bei der kleineren Anzahl von rund 30 unbekannten und fremden Personen Sorgen haben, ist durchaus verständlich und nachvollziehbar. Die Gemeinde Türkheim nimmt diese Ängste ernst und versucht daher einen bemerkenswerten Weg, den sich andere Kommunen im Landkreis Unterallgäu gerne zum Vorbild nehmen können: Die Menschen werden gehört, ihre Bedenken werden nicht einfach vom Tisch gewischt – aber auch die Bedürfnisse der Flüchtlinge werden berücksichtigt. Und erst dann entscheidet der Gemeinderat.