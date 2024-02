Der ÖPNV im Unterallgäu muss attraktiver werden

Plus Das ÖPNV-Projekt Mut 2.0 fällt den Sparmaßnahmen des Bundes zum Opfer. Für das Unterallgäu ist das mehr als schade, findet unsere Redakteurin Sandra Baumberger.

Über Monate hinweg haben die Mitarbeiter der Verwaltung und die Mitglieder des Mobilitätsausschusses viel Zeit in Ideen investiert, wie der Landkreis – in bezahlbarem Rahmen – den ÖPNV im Unterallgäu verbessern könnte. Zusammen mit vier weiteren Projekten wurde Mut 2.0 vom Bundesamt für Logistik und Mobilität als "besonders herausragendes" und damit grundsätzlich förderwürdiges Projekt ausgewählt. Insofern war die Hoffnung groß, dass wirklich etwas vorangehen könnte im Unterallgäu, das Großstädtern als ÖPNV-Diaspora erscheinen muss. Denn so erfreulich Ruf- und Flexibus auch sind, die großen Lücken in den Linienbus- und Zugfahrplänen können auch sie kaum abmildern. Doch mit der Absage des Bundesamts für Logistik und Mobilität, Mut 2.0 zu fördern, ist die Hoffnung auf häufigere Verbindungen oder auch ein deutlich einfacheres Tarifsystem erst einmal dahin.

Unsere Autorin hofft darauf, dass der ÖPNV im Unterallgäu auch ohne die Förderung des Bundes in den kommenden Jahren spürbar verbessert wird. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB (Symbolbild)

Schade ist es dabei nicht nur um die investierte Zeit, sondern auch um die Chance, die mit dem Modellprojekt verbunden war. Klar: Bestimmt wären die Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer auch mit Mut 2.0 nicht alle von einem Tag auf den anderen auf Bus oder Zug umgestiegen. Aber die vielen geplanten Einzelprojekte hätten ein Anreiz dafür sein können, die öffentlichen Verkehrsmittel zumindest häufiger zu nutzen. Sie hätten Hemmschwellen abbauen und so dazu beitragen können, dass sich der ÖPNV im Laufe der Zeit auch hier bei uns auf dem Land zu einer echten Alternative zum eigenen Auto entwickelt.

