Die Probleme in Bad Wörishofen sollten niemanden überraschen

Plus Kein Platz mehr in den Kindergärten, höchste Raumnot in der Grund- und Mittelschule - hätte man das wissen können? Ein Kommentar.

Die Kindergärten sind voll, die Grund- und Mittelschule platzt aus allen Nähten – und überraschen sollte das wirklich keinen der Verantwortlichen.

Die Probleme sind seit Jahren offenkundig und wurden in Bad Wörishofen seither immer nur dann angegangen, wenn es wirklich nicht mehr anders ging. Dass Eltern da sauer sind, muss niemanden wundern. Wie vorausschauende Kommunalpolitik aussehen kann, konnte unlängst in Mindelheim beobachtet werden. Da wird es wohl bald eine zweite Grundschule geben, weil sich die Stadt durchgesetzt hat. Die Vorhersagen zur Schülerzahl waren deutlich auseinandergegangen, weil das Schulamt in seiner Prognose den zu erwartenden Zuzug nicht berücksichtigt habe, mit dem Studien zufolge in den nächsten Jahren zu rechnen ist. So berichtete es Bürgermeister Stephan Winter.

