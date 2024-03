Kommentar zum Unterallgäuer Haushalt: Nicht schimpfen, sondern anpacken

Auch wenn die finanzielle Lage des Landkreises Unterallgäu zunehmend angespannt ist, gibt es keinen Grund zu jammern, findet unsere Autorin.

Dass die Zeiten zuletzt nicht leichter geworden sind, wird wahrscheinlich kaum jemand bestreiten. Und doch ist es beinahe wohltuend, dass Landrat Alex Eder und Kreisrat Reinhold Bäßler die Debatte über den Kreishaushalt am Rande auch dafür genutzt haben, das allseitige Jammern ein bisschen ins Verhältnis setzen.

Bäßler verweist auf den inzwischen zwei Jahre währenden Krieg in der Ukraine, der die Betroffenen vor ganz andere Probleme stellt, als sie glücklicherweise die meisten hierzulande haben. Wie Bäßler richtig sagt, geht es beim Kreishaushalt zwar um viel Geld, aber eben auch nur um Geld und nicht ums nackte Überleben.

Vielleicht wird der Landkreis nicht mehr jeden Wunsch erfüllen können

Wenn der Landkreis in den kommenden Jahren sparen und vielleicht die eine oder andere Ausgabe von seiner Wunschliste streichen muss, ist das zwar durchaus schade, aber noch lange kein Weltuntergang. Bei Lichte betrachtet sind wir nämlich auch ziemlich verwöhnt und die Anspruchshaltung ist hoch. "Wir jammern immer noch auf sehr hohem Niveau", hat Landrat Alex Eder in der Sitzung gesagt - und damit vollkommen recht. Es wird vielleicht langsamer vorangehen, aber - so viel Optimismus sei erlaubt - weiter voran.

Der Landrat fordert dazu auf, nicht permanent schwarzzumalen und nur noch Probleme zu sehen, sondern "den Hintern zusammenzukneifen, Leistung zu bringen und uns auf die Dinge zu konzentrieren, die wir auch selbst in der Hand haben, im Rahmen unserer Möglichkeiten und in unserem eigenen Umfeld". Nicht immer nur schimpfen, sondern lieber anpacken und das Beste aus jeder Situation machen, lautete sein Appell an die Bürgerinnen und Bürger. Hoffentlich beherzigen sie ihn auch. Denn im besten Fall würde das nicht nur die Stimmung, sondern auch das Miteinander verbessern.